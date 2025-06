video suggerito

Michael Owen rivela che non sapeva cosa fosse il Pallone d'Oro quando lo vinse: una cosa assurda Un racconto surreale quello fatto oggi a 45 anni da Michael Owen: l'ex attaccante di Liverpool, Real Madrid e Inghilterra ha spiegato che non sapeva assolutamente cosa fosse il Pallone d'Oro quando lo vinse nel 2001.

A cura di Paolo Fiorenza

Chiedete a qualsiasi tifoso di calcio al mondo, dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno, se sa cosa sia il Pallone d'Oro: probabilmente non vi spiegherà per filo e per segno come viene assegnato il premio annuale di France Football, ma risponderà quanto meno che è il più importante riconoscimento individuale che possa ricevere un calciatore, o ancora più semplicemente – se proprio ha una conoscenza basica della materia – che è il trofeo che va al giocatore più forte al mondo. Ebbene, se voi aveste fatto la stessa domanda a uno di quei pochi leggendari campioni che lo hanno vinto, avreste avuto da lui una risposta assurda, che non si può credere: "Il Pallone d'Oro? Non so cos'è".

Michael Owen Pallone d'Oro nel 2001

È andata davvero così, a credere a quello che racconta ora Michael Owen, e non si capisce che motivo avrebbe per mentire sulla questione l'ex attaccante, che vinse il Pallone d'Oro nel 2001, quando – giovanissimo, aveva solo 22 anni – era un bomber implacabile con Liverpool e Inghilterra. Owen, che in quell'edizione del trofeo superò Raul e Kahn (176 voti contro rispettivamente 140 e 114), ha ammesso di non avere idea di cosa fosse il Pallone d'Oro nemmeno dopo averlo vinto.

Michael Owen esulta dopo un gol segnato in un Liverpool-Porto del 2001

All'epoca (e fino al 1994) il premio era riservato ai giocatori europei che militavano in club europei, poi dal 1995 le regole sono cambiate per includere anche i giocatori non europei che giocavano in Europa. Dal 2007, infine, il premio è stato aperto a qualsiasi giocatore al mondo, diventando un riconoscimento globale (per un periodo, dal 2010 al 2016, fuso col FIFA World Player of the Year).

"Non sapevo cosa fosse quel premio"

In quel 2001 Owen mise a segno 24 gol in 46 presenze in tutte le competizioni col Liverpool e si portò a casa un premio di cui ignorava l'esistenza, come spiega adesso in un racconto surreale: "Quando Gerard Houllier (l'allora allenatore del Liverpool, ndr) mi ha telefonato e mi ha detto ‘hai vinto il Pallone d'Oro', ho risposto tipo ‘che cos'è, mister?'. Non sapevo cosa fosse quel premio, non ho mai saputo cosa fosse. A quei tempi non ne parlavamo mai sulla nostra stampa".

Owen oggi, a 45 anni: è opinionista sportivo e proprietario di cavalli

Owen fu il quarto calciatore inglese a vincere il Pallone d'Oro, dopo Stanley Matthews, Bobby Charlton e Kevin Keegan. Fu solo quando si trasferì al Real Madrid nel 2004, che Michael capì davvero l'importanza di quello che aveva ottenuto: "Quando giocavo per il Real, era come un titolo onorifico, ti seguiva ovunque. Ogni volta che ti nominavano era come il vincitore del Pallone d'Oro. All'estero è un fenomeno molto diffuso, mentre qui ha preso piede solo negli ultimi cinque o dieci anni. È molto più diffuso in altri Paesi. In quel momento mi resi subito conto di quanto fosse grande".