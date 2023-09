Micah Richards e il tremendo impatto in Italia: colpa di una frase volgare, suggerita da Balotelli L’ex difensore di Fiorentina e Manchester City ha svelato il primo incontro avuto con Vincenzo Montella, all’epoca tecnico dei viola. Richards voleva fare bella figura a chiesa aiuto a Balotelli: “Gli ho chiesto come potevo presentarmi”.

A cura di Alessio Morra

Ha molta voglia di chiacchierare in questo periodo Micah Richards, ex difensore del Manchester City e della nazionale inglese che nei giorni scorsi aveva raccontato come un suo amico calciatore gli aveva fatto perdere un milione di euro. Poi parlando con Gary Lineker e Alan Shearer, Richards ha raccontato del suo primo incontro con Vincenzo Montella, ai tempi della Fiorentina. La gaffe che ha fatto l'ex calciatore inglese è da inserire direttamente negli annali.

Richards, che è stato un difensore di alto livello, è uno dei più apprezzati opinionisti televisivi inglesi, spicca oltre che per competenza per una grande simpatia, che coinvolge gli spettatori. Nell'ultimo turno di campionato il difensore è stato protagonista all'Emirates dove ha ‘salvato' Roy Keane, aggredito prima di Arsenal-Manchester United da un tifoso.

Micah Richards impegnato al San Paolo in un Napoli–Fiorentina insegue Dries Mertens.

Nel podcast "The rest is Football" Richards ha raccontato diversi aneddoti della sua carriera, compreso uno molto divertente (per chi lo ascolta o lo legge) riguardante il suo battesimo italiano. Nella stagione 2014-2015 l'inglese sbarca in Serie A, la Fiorentina lo preleva e lo regala a Montella, che vivrà un'eccellente stagione – 4° posto in campionato e semifinale di Europa League. Richards lieto di arrivare in Italia vuole provare subito a impressionare l'ambiente e in particolare il nuovo tecnico e vuole dirgli qualche parolina in italiano.

Richards nel suo ruolo di opinionista tv prima di Manchester City–Lipsia di Champions League.

Ma l'allora calciatore la lingua di Dante non la conosceva affatto, ma tra i suoi amici aveva Mario Balotelli, con cui aveva condiviso diverse stagioni con il Manchester City. Ma SuperMario gli ha tirato uno scherzo, il più classico gobbo. Balotelli gli ha suggerito una frase per la presentazione che era tutt'altro che amichevole: "Sono andato alla Fiorentina nell’ultimo giorno di mercato. Ma non parlavo italiano, così ho chiesto a Balotelli come avrei potuto presentarmi. La prima volta che vedo Montella gli stringo la mano e gli dico: ‘Testa di ca**o'".

Micah Richards abbraccia Mario Balotelli dopo un gol.

Richards ha pronunciato quella frase in italiano, Lineker e Shearer l'hanno ascoltata. Poi l'ha tradotta letteralmente. E pure loro scoppiano a ridere, mettendosi, però, anche nei suoi panni. Montella ha capito, da uomo di spirito, che qualcuno aveva ingannato Richards e ci ha riso su. Per amore di verità quella non fu una grande annata in viola per Richards, che disputò in totale 19 partite senza brillare.