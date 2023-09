Roy Keane aggredito dopo Arsenal-United: Micah Richards interviene e inchioda al muro un tifoso Micah Richards inchioda al muro un tifoso che avrebbe dato una testata a Roy Keane dopo Arsenal-Manchester United. Il commentatore tv si scaglia contro l’aggressore e ora la polizia ha aperto un’indagine.

A cura di Fabrizio Rinelli

Arsenal-Manchester United verrà ricordato per diverso tempo come una delle sfide di Premier League più affascinanti degli ultimi anni. La rete dei Gunners ad opera di Declan Race al 96′ più quella di Gabriel Jesus all'undicesimo minuto di recupero dopo il novantesimo, ha spianato la strada per l'incredibile vittoria dei londinesi. Ciò che però ha catturato maggiormente l'attenzione dei tifosi è stato ciò che è accaduto a fine gara. Un uomo è stato trattenuto con la forza da Micah Richards, ex difensore del Manchester City e oggi opinionista sportivo in tv per CBS, Sky Sports UK e anche commentatore delle partite su Paramount +.

Richards è intervenuto con forza sull'uomo dopo che quest'ultimo presumibilmente avrebbe dato una testata alla leggenda del Manchester United Roy Keane. Secondo il Daily Mail, Keane e Richards si stavano preparando a prendere l'ascensore per scendere e svolgere i loro compiti a bordo campo per Sky Sports dopo la vittoria per 3-1 dell'Arsenal sul Manchester United. Tuttavia, l'uomo avrebbe deciso di affrontare Keane e presumibilmente ha rivolto una testata all'ex capitano dei Red Devils all'altezza del petto.

Richards è quindi intervenuto per difendere il suo collega di Sky Sports mentre i filmati che circolano sui social lo mostrano mentre trattiene l'uomo e lo afferra per la maglietta. L’uomo, però, ha abbandonato rapidamente la zona prima che arrivasse la sicurezza. In una dichiarazione di Sky rilasciata al Daily Mail, si legge che la questione è ora sotto indagine della polizia. Nel video pubblicato da alcuni presenti in quel momento, si vede Richards inchiodare al muro l'uomo chiedendo spiegazioni per quanto accaduto.

Sul caso al momento c'è massimo riservo dato che sono state aperte indagini da parte della polizia. Nessuna delle persone coinvolte si è lasciata scappare nulla sull'accaduto. Richards oggi ha affrontato l'incidente mentre registrava il podcast The Rest Is Football con Gary Lineker e Alan Shearer. Lineker ha accennato all'incidente in un breve monologo di apertura, dicendo: "Uno di noi ha avuto un fine settimana interessante, Micah, sei nelle notizie". Ma Richards ha risposto: "Gary, non mi è permesso parlarne".