“Messi sotto la doccia ha maggior presenza di Ronaldo”: Di Maria racconta storie di spogliatoio L’intervista di Angel Di Maria su Leo Messi e Cristiano Ronaldo svela i dettagli più intimi sui due campioni del Manchester United e del PSG. Il Fideo ha condiviso campo e spogliatoio con entrambi e non si tira indietro quando si tratta di dire chi sia il più egoista col pallone. E non solo quello…

A cura di Paolo Fiorenza

Leo Messi e Cristiano Ronaldo, ovvero i due più grandi calciatori del nuovo secolo. Una rivalità che ha scandito la storia del calcio recente, con Palloni d'Oro e Champions League a riempire le bacheche di entrambi. Il dibattito su chi sia da considerare il più grande – nonché in che posizione collocarli rispetto ai vari Maradona e Pelé – è più che mai vivo, tra chi si appella ai numeri e chi guarda alla bellezza dei gesti sul campo.

Per cercare di saperne di più, qualche tempo fa ESPN ha intervistato Angel Di Maria, che è stato compagno di squadra di Ronaldo al Real Madrid e lo è tuttora di Messi nella Nazionale argentina e adesso anche al PSG. Una chiacchierata informale che ha scavato anche nei dettagli più intimi, come è nello stile del programma Playroom condotto da Migue Granados. Posto davanti a questioni imbarazzanti, il Fideo ha risposto a tutto senza sottrarsi alle domande.

"Quale dei due è più egoista, quello che passa meno palla se è davanti alla porta?", ha chiesto il conduttore. "Cristiano", ha risposto senza esitazione Di Maria. L'argentino ha tentennato di più sulla domanda su chi sia quello che odia di più perdere: "È difficile. In Cristiano si vede molto, Leo interiorizza di più… penso che sia più Cristiano". Poi si è passato alle compagne dei due fuoriclasse, su chi sia la più bella tra Antonella Roccuzzo o Georgina Rodriguez. Lì un Di Maria in difficoltà se l'è cavata diplomaticamente così: "Non lo so. Per mia moglie, quella di Leo. Ha sempre detto che gli piaceva di più la moglie di Leo".

L'intervistatore si è tenuto per il finale la domanda più intima: "Chi ha maggior presenza sotto la doccia tra Messi e Ronaldo?". Di Maria è scoppiato a ridere ma non ha eluso la questione, indicando il connazionale: "Penso Messi". Classiche storie di spogliatoio…