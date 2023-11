Messi si rifiuta di partecipare ad una trasmissione televisiva: c’è una persona sgradita La conduttrice del seguitissimo CBS Golazo, Kate Abdo, ha annunciato in diretta il motivo per cui Leo Messi ha rifiutato seccamente di partecipare alla trasmissione che per l’occasione andava in onda da Miami.

A cura di Paolo Fiorenza

Leo Messi ha rifiutato di partecipare al programma televisivo calcistico più seguito negli Stati Uniti, CBS Golazo, a causa della presenza in studio di una persona a lui sgradita, l'ex pilastro del Liverpool Jamie Carragher. La vicenda è stata annunciata in diretta al pubblico dalla conduttrice dello show: Kate Abdo e la squadra della CBS Sports hanno trasmesso la Champions League di mercoledì in una puntata speciale andata in onda da Miami, città dove Messi gioca dallo scorso luglio con la maglia dell'Inter di Beckham.

Leo Messi solleva il Pallone d'Oro con la maglia dell'Inter Miami

Gli abituali opinionisti della trasmissione – ovvero Thierry Henry e Micah Richards, oltre a Carragher – erano tutti presenti in studio, per seguire tra le altre il rovinoso pareggio del Manchester United in casa del Galatasaray e la goleada dell'Arsenal con il Lens, mentre il Napoli perdeva a Madrid e l'Inter rimontava lo 0-3 di Lisbona. La circostanza di trovarsi fisicamente a Miami ha indotto lo staff della CBS a contattare Messi per invitarlo a partecipare alla trasmissione, ricevendo un secco rifiuto. Il motivo è in una faida di lunga data con Carragher, come ha spiegato tra le risate di tutti la Abdo.

Tutto è iniziato nel gennaio del 2022 quando l'ex difensore del Liverpool ha criticato il trasferimento di Messi al PSG, ricevendo in cambio dal campione argentino un messaggio privato in cui lo definiva un "asino". E dopo aver appreso che Carragher sarebbe stato presente a CBS Golazo, Messi ha rifiutato di parteciparvi anche lui. "Abbiamo fatto un invito ufficiale esteso all'Inter Miami e gli abbiamo chiesto di venire allo show – ha raccontato la Abdo – Sapete qual è stata la risposta ufficiale? Lionel Messi non farà nessuno show televisivo di cui Jamie Carragher faccia parte".

Carragher all'epoca aveva raccontato così la vicenda del messaggio: "Era un lunedì sera e ho ricevuto un messaggio privato su Instagram da lui. Non mostrerò messaggi privati ​​ma praticamente mi ha dato dell'asino".

L'ex nazionale inglese ha aggiunto recentemente altri dettagli sulla vicenda: "Stavo tornando a casa, ho ricevuto un messaggio e ho pensato: ‘Non può essere lui, deve essere un profilo falso'. Poi ho guardato ed era davvero lui, mi ha detto la sua opinione. Ho dovuto cercare su Google per tradurre, perché non avevo la minima idea di cosa mi avesse mandato. Ho solo detto: ‘Grazie per la tua opinione'. Poi quando è stato incoronato vincitore del Pallone d'Oro gli ho mandato un messaggio dicendo ‘congratulazioni'. Ha visto il messaggio e non ha risposto".