Messi si riavvicina al Barcellona, il padre incontra Laporta: “Leo vorrebbe tornare” Leo Messi nella prossima stagione potrebbe tornare a giocare con il Barcellona. Il padre – agente Jorge ha incontrato il presidente dei blaugrana Laporta. La trattativa di mercato si è aperta.

A cura di Alessio Morra

Leo Messi ha chiuso la sua avventura con il Paris Saint Germain ed è a caccia di un nuovo contratto. C'è chi sostiene che il suo futuro sarà a Miami o in Arabia Saudita (dove oltre a Ronaldo troverebbe anche Benzema). Ma sullo sfondo, forte adesso, c'è sempre il Barcellona, che spera nel grande ritorno. La trattativa non è ancora partita, ma ci sono diversi segnali che lasciano pensare al grande ritorno.

Joan Laporta non ha mai nascosto la volontà di riportare ‘a casa' Messi, che con il Barcellona ha giocato per oltre vent'anni (giovanili comprese). E adesso che il numero 10 argentino è tecnicamente libero e senza squadra è diventato in automatico un obiettivo di mercato. Sono pochi a poterselo permettere. C'è chi è pronto a fargli ponti d'oro (come l'Al-Hilal), ma la tentazione di tornare al Barcellona c'è.

Le chance sembrano aumentare. Perché nella giornata di lunedì 5 giugno il papà di Messi, Jorge, che è anche il suo agente, ha incontrato il presidente Laporta. I due hanno parlato parecchio e quando è uscito dall'abitazione di Laporta, papà Messi intervistato da diversi giornalisti pur non sbilanciandosi particolarmente non ha chiuso totalmente la porta. Le parole di Jorge lasciano intendere che la trattativa si può intavolare: "A Leo piacerebbe tornare, e anche a me farebbe piacere, ovviamente. Accordo vicino? È una possibilità".

Insomma, tutto è possibile. Il Barcellona vorrebbe di nuovo Messi in squadra per poter dare l'assalto alla Champions League che manca ormai dal 2015, il suo ex compagno lo accoglierebbe con piacere, così come Lewandowski che si troverebbe a giocare con un partner d'attacco d'eccezione. Di sicuro non sarà una trattativa rapida, perché di ulteriori offerte sul tavolo ce ne sono. Leo Messi ha esordito da professionista con il Barcellona nel 2005 ed ha giocato con i blaugrana fino al 2021: ha vinto 35 trofei, disputando oltre 700 partite e realizzando più di 600 gol.