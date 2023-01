Messi riceva palla da 40 metri con uno stop che sfida la fisica: “È uno scandalo” Lionel Messi ha incantato tutti prima del match giocato dal PSG contro Angers. L’attaccante argentino durante il riscaldamento si esibito in una giocata ai limiti dell’impossibile.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il PSG ha potuto finalmente riabbracciare Lionel Messi al suo esordio nel 2023 con la maglia dei parigini. Fresco vincitore del Mondiale con la sua Argentina proprio ai danni della Francia, la Pulce è stato l'osservato speciale della gara giocata dalla squadra di Galtier contro gli Angers. E di certo sugli spalti nessuno è rimasto scontento. Già, perché Messi è stato in grado di incantare il Parco dei Principi con un'azione da sogno che l'ha visto mettere in rete la palla del 2-0 con un tocco magico che conferma il suo incredibile momento di forma. Per qualcuno Messi è rinato, quasi come se si fosse scrollato di dosso la pressione di un intero Paese voglioso di tornare a vincere quei Mondiali.

Dalla Coppa America a Qatar 2022, quelli dell'Argentina sono stati trionfi d'oro che hanno permesso alla Pulce di vincere praticamente qualsiasi cosa nella sua carriera. Ecco perché in tanto sul web lo hanno definito quasi appagato e soprattutto libero di potersi esprimere ancora al meglio dopo aver vinto tutto ed essersi scrollata quella fastidiosa pressione che aveva avuto addosso in questi anni. Una riflessione che è diventata una conferma già durante il riscaldamento quando Messi, servito da un compagno con un lancio lungo, ha stoppato la palla in modo sensazionale scatenando una sorta di libidine da parte dei tifosi.

Il video del suo stop di palla ha raggiunto quasi 4 milioni di visualizzazioni. In tanti infatti sono corsi sul web per vedere e rivedere quegli attimi che hanno contraddistinto il suo riscaldamento. Messi osserva il suo compagno nel più classico scambio di palla che solitamente i giocatori fanno per non restare fermi sfruttando al meglio i cosiddetti "tempi morti". L'assist è leggermente lungo e la palla sembra averlo ormai scavalcato, ma Messi riesce a fare perno su sé stesso, voltarsi verso sinistra e con il piede mancino stoppare la palla in modo fantascientifico.

La palla resta incollata sul suo piede prima che la Pulce riuscisse poi a metterla a terra e servirla nuovamente al suo compagno di squadra. I commenti che accompagnano il video di questa giocata sono assolutamente originali e quasi esagerati. Scatenano la libidine dei vari utenti che si eccitano solo a guardare quelle immagini. "È meglio del porno" scrive qualcuno facendo rendere l'idea di quanto quella giocata li avesse colpiti. Sullo stesso trend anche un altro utente: "È orgasmico". Mentre altri restano stupiti ma commentando in maniera più sobria e contenuta: "È fisicamente impossibile". Altri invece sono talmente sconvolti da quella giocata che stentano a crederci: "È scandalosa" inteso come stupore e incredulità.

La discussione si trascina su questo concetto raggiungendo picchi anche molto divertenti e sarcastici. Resta la giocata del campione, del genio, di colui il quale in un anno si è preso tutto ciò che gli mancava e che andava preso per arricchire definitivamente la sua bacheca di tutti i trofei che mancavano per completarla. Un'icona di questo sport che per qualcuno è pronto a promettere altre giocate di questo genere proprio per via del suo essere appagato in questo momento dopo essere diventato definitivamente il più grande davanti agli occhi del mondo intero.