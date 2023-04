Messi pone una condizione al PSG per il rinnovo, la rottura sembra vicina: intanto cena con Xavi Messi chiede un aumento di ingaggio per rinnovare col PSG: tutto sembra apparecchiato per l’addio. Intanto la Pulce cena a Barcellona con Busquets, Jordi Alba e Xavi.

A cura di Vito Lamorte

Quella tra Lionel Messi e il PSG sembra essere una storia al capolinea. Il fuoriclasse argentino a fine stagione terminerà il suo contratto e, nonostante la possibilità di prolungare per un terzo anno il legame con il club francese era prevista nell'accordo iniziale, ci sono tanti segnali che fanno pensare sempre più che il periodo sotto la Tour Eiffel della Pulce sia ormai agli sgoccioli.

Il sette volte Pallone d'Oro non è felice per quanto vissuto in queste due stagioni e ogni volta che viene preso di mira dai suoi stessi tifosi il legame con il Paris perde un po' di forza. Gli scarsi risultati in Europa hanno creato il solito caos all'interno dell'ambiente parigino, che quest'anno sperava di arrivare in fondo alla Champions League.

Da diversi mesi uno dei temi caldo all’ordine del giorno in casa PSG è quello del rinnovo di contratto di Lionel Messi, che scadrà il prossimo 30 giugno. Fino a qualche giorno fa le parti erano molto distanti ma oggi, per il quotidiano francese Le Parisien, c'è un nuovo tassello da aggiungere al puzzle: l’entourage di Messi sarebbe disposto ad accettare un prolungamento soltanto con un importante aumento dell’ingaggio.

Una richiesta che, in questo momento, si scontrerebbe con l’idea di riduzione degli ingaggi del Paris Saint-Germain.

Tanti vedono in questa richiesta la voglia di rompere e di aprire altri fronti in vista del prossimo futuro della Pulce. Ed è così che da settimane ormai si parla di un ipotetico ritorno a Barcellona del numero 10 della Seleccìon.

Nei giorni scorsi Messi è stato a Barcellona ed è andato a cena con Sergio Busquets e Jordi Alba al ristorante Enigma dello chef Albert Adrià: nel corso della sera li avrebbe raggiunti anche Xavi e questo incontro a subito creato un po' di scompiglio, sia in Spagna che in Francia. Una serata tra amici ed ex compagni, si potrebbe pensare, ma è inevitabile che ogni scenario in questo momento non viene scartato a priori.

Lo stesso allenatore del Barça non ha negato l'incontro con Leo nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Rayo Valleacano?: "Il ritorno di Messi? Non so se Tebas lo permetterà, dovete chiederlo a lui. Le regole vanno rispettate. Ieri era a cena a Barcellona? Sono andato quando erano ai dolci (ride, ndr)".

Le difficoltà economiche del club catalano sono note ma se dovesse arrivare la vittoria della Liga più altri introiti tra sponsor, qualificazione alla prossima Champions League e almeno un paio di cessioni importanti; allora si potrebbero aprire scenari diversi. In questo momento tutto appare molto complicato ma, come abbiamo visto in questi ultimi anni, le vie del mercato sono infinite.