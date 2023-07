Messi non se l’aspettava da suo figlio: Thiago si prende gioco di lui davanti a tutti, poi esulta Il figlio di Leo Messi, Thiago, si prende la scena durante la presentazione del campione argentino da parte dell’Inter Miami: il video diventa virale.

A cura di Paolo Fiorenza

Il figlio maggiore di Leo Messi, Thiago, è diventato idolo assoluto a Miami – e poi fenomeno virale, grazie al video diffusosi sui social – dopo quello che ha fatto, con grande sfacciataggine, nel corso della presentazione di stanotte del 36enne campione argentino davanti al tutto esaurito del DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, casa dell'Inter Miami, la nuova squadra della Pulce. Una presentazione che è stata attesa con pazienza dai 20mila spettatori, tra acquazzoni e fulmini che ne hanno ritardato l'inizio.

Poi tutto è andato come di prammatica in queste circostanze, col classico giro di campo e il disvelamento della maglia numero 10, che Messi tornerà a indossare nella Major League Soccer dopo il 30 portato nel biennio al PSG. Il club di Beckham, che al momento è desolatamente ultimo nella Eastern Conference un punto dietro l'altra delusione della Lega, il Toronto di Insigne e Bernardeschi, ha presentato assieme al sette volte Pallone d'Oro anche il suo ex compagno al Barcellona Sergio Busquets: entrambi hanno firmato fino al 2025.

Leo Messi durante la presentazione come nuovo giocatore dell’Inter Miami

Presentato come "il numero 10 d'America, il miglior numero 10 del mondo", Messi ha fatto capire che non è andato in Florida a svernare: "Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi. Ho la stessa voglia di sempre di competere, di vincere, di aiutare il club a continuare crescere. Sono molto felice di aver scelto di venire a giocare in questa città con la mia famiglia, di aver scelto questo progetto e non ho dubbi che ci divertiremo molto. Ci divertiremo e succederanno cose molto belle". Intanto i playoff sono distanti 12 punti, una montagna molto alta da scalare visto che siamo a stagione inoltrata.

Ma a un certo punto la scena se l'è presa di prepotenza il figlio primogenito di Messi, Thiago. Mentre suo papà camminava per il campo, ringraziando con ampi cenni il pubblico che gli tributava ovazioni, il ragazzino di 10 anni ha fatto proprio il motto di Oscar Wilde "L'unico modo per liberarsi di una tentazione è cedervi". Thiago non ce l'ha fatta proprio a resistere e con i riflettori tutti puntati su Leo, gli ha fatto un bello scherzetto: camminando distrattamente vicino a lui, acquattato nella penombra, con un tocchetto ben assestato ha fatto passare il pallone tra le sue gambe, in un gesto tipico dei freestyler.

Thiago ha poi esultato con le braccia al cielo come se avesse segnato un gol, mentre suo padre si girava rendendosi conto di cosa era successo. Inutile dire che il pubblico di Miami ha apprezzato tantissimo, riservando applausi misti a risate al piccolo irriverente Messi.