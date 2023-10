Messi mette a sedere il suo marcatore due volte in 5 secondi: show della Pulce contro il Perù Messi protagonista della vittoria dell’Argentina in Perù con due gol e giocate di altissima qualità: la Pulce mette a sedere il suo marcatore due volte in 5 secondi. Show del 10 a Lima.

A cura di Vito Lamorte

Lionel Messi si diverte, l'Argentina vince e si gode il suo fuoriclasse. La Pulce è stata protagonista della vittoria dell'Albiceleste sul Perù per 2-0 nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il numero 10 ha firmato una doppietta nel primo tempo e ha messo al sicuro il risultato per i campioni del mondo in carica, che sono riusciti a congelare il risultato all'Estadio Nacional di Lima.

La Seleccìon di Lionel Scaloni ha sfruttato benissimo le difficoltà difensive peruviane e con due accelerazioni sulla corsia di sinistra ha permesso a Messi di rimpinguare il suo bottino con la nazionale e di prendersi il primo posto del raggruppamento con 4 vittorie in 4 partite.

L'ex calciatore di Barcellona e PSG è stato anche protagonista di una giocata che è diventata virale in pochissimo tempo e ha fatto il giro del mondo.

Nella prima frazione il sette volte Pallone d'Oro, per alcuni candidato a vincere anche l'edizione del 2023, ha ridicolizzato alcuni avversari nella zona destra del campo con una serie di controlli del pallone interno-esterno che hanno fatto impazzire, letteralmente, i suoi marcatori.

Dopo aver ricevuto la palla nei pressi della linea dei centrocampo, Messi ha protetto il pallone dall'intervento di un giocatore peruviano e con una finta di corpo lo ha mandato a terra. Dopo essersi alzato in piedi, l'avversario della Pulce è tornato alla carica ma il numero 10 lo ha fatto sedere di nuovo ed è andato via scatenando gli applausi e le urla dei presenti allo stadio.

Messi si diverte e fa divertire chi lo guarda: sembra in una fase della sua carriera in cui vive le cose con molta più leggerezza e spesso prova queste giocate che diventano un vero e proprio trattato di bellezza.

Il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato del suo fuoriclasse dopo la vittoria sul Perù: "L'ho visto come se non avesse avuto un infortunio. Spero che giochi finché può, sono tutti contenti di vederlo in campo".