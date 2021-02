Quando è al top Leo Messi è immarcabile. Koeman lo ha fatto rifiatare un po', dopo la rocambolesca vittoria contro il Granada nei quarti di Coppa del Re, e lo ha mandato in campo a Siviglia contro il Betis al 57′ e dopo appena due minuti l'argentino con una magia ha trovato il gol del momentaneo 1-1. Finalmente, dopo mesi e mesi, si è rivisto l'argentino sorridere per un gol bello che ha dato slancio al Barcellona, impostosi poi per 3-2. Il Barcellona supera il Siviglia e riaggancia il Real Madrid.

Messi inizia in panchina con il Betis

Il solito Barcellona di questa stagione si è visto a Siviglia dove ha sfidato il Betis dell'ingegner Pellegrini (l'ex tecnico del Manchester City). Araujo si fa male e lascia subito il campo, il Betis nel finale del primo tempo trova il gol del vantaggio con un gol di Borja Iglesias al 38′. Messi è in panchina, si pensa possa entrare a inizio ripresa, ma non è così.

Gol e assist, Messi ispirato a Siviglia

L'argentino fa il suo ingresso al 57′ e dopo due minuti il numero 10 riceve un bel pallone da Trincao lo stoppa con una magia e con un gran tiro dalla distanza pareggia. Poi un'altra giocata splendida di Messi e sorpasso del Barcellona. L'attaccante semina il panico e mette in mezzo, Ruiz interviene in modo goffo ed è anche sfortunato, 1-2. Ruiz ha tanto carattere e trova, proprio lui, il gol del 2-2. Bravo, perché non era facile reagire. La partita si riapre e torna in parità, ma all'87' il portoghese Trincao, un talento che non era riuscito a mostrare tutto il suo talento, stavolta insacca. Tre punti pesanti per il Barcellona che conquista tre punti determinanti per la zona Champions.

