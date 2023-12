Messi celebra l’anniversario dell’Argentina campione del mondo: “La pazzia più bella” Il 18 dicembre 2022 l’Argentina battendo in finale la Francia ha vinto i Mondiali 2022, a un anno di distanza Leo Messi augura buon anniversario a tutti i tifosi argentini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il 18 dicembre 2022 è diventato sin da subito un giorno memorabile nella storia del calcio. Perché un anno fa si disputò la finale più bella di sempre dei Mondiali, quella che l'Argentina vinse dopo i rigori con la Francia. Una partita che naturalmente i sudamericani ricordano e celebrano con tutti gli onori. Da quando è iniziata la giornata sono apparsi sui social decine di migliaia di post e di stories, poi è arrivato pure quello di Leo Messi, l'uomo che ha reso possibile il sogno di una nazione intera.

Quello del Qatar sembrava il Mondiale dell'Argentina e lo è stato, ma solo alla fine. Perché l'avvio è stato orribile con una sconfitta sorprendente con l'Arabia Saudita, qualificazione del girone all'ultima giornata, poi eliminati Australia negli ottavi, Olanda ai rigori in un polemico incontro dei quarti e Croazia nettamente in semifinale.

Poi c'è stata la partita con una Francia, mai doma che dopo essere stata sotto di due gol a lungo ha trovato due reti nel finale ed ha allungato il match ai supplementari, dove segnano Messi e Mbappé, ancora loro. Kolo Muani ha la palla match, il Dibu gli dice no. Si va ai rigori. Vince l'Argentina ed esplode la festa in Qatar e in Argentina per il titolo numero tre.

Quel Mondiale ha spazzato via fiumi di parole e soprattutto un'astinenza durata 36 anni. Da Maradona a Messi, che nel mezzo è volato a Miami e ha vinto l'ennesimo Pallone d'Oro. Proprio Leo ha celebrato il momento. Perché il giorno più bello della sua carriera sportiva va ricordato, e per sempre. Messi su Instagram ha postato una serie di foto di quel giorno – finale e post partita – e ha scritto: "Un anno dalla pazzia più bella della mia carriera. Ricordi indimenticabili che rimarranno per tutta la vita. Buon anniversario a tutti".

Il Dibu Martinez decisive con le sue parate ai rigori, e anche con dei comportamenti al di fuori del consentito, ha pure lei ricordato la finale. Insomma, in Argentina a un anno di distanza il Mondiale lo si festeggia, quasi come se fosse stato rivinto. D'altronde è stato un momento storico e chi l'ha vinto vuole ricordare e celebrarsi.