Messi bersaglio di uno sputo di Sanabria in campo: dopo la partita lo umilia davanti a tutti Nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 ottobre si è giocata Argentina-Paraguay, valida per le qualificazioni ai Mondiali. Con il successo della nazionale di Messi, entrato nella ripresa, e vittima di un brutto gesto da parte del granata Antonio Sanabria.

A cura di Alessio Pediglieri

Nella notte italiana tra giovedì 12 e venerdì 13 ottobre si sono disputate altre partite valide per le qualificazioni ai Mondiali in Sudamerica, tra cui Argentina-Paraguay con i campioni iridati che si sono imposti di misura, 1-0 grazie alla rete di Otamendi e trascinati dalla solita imperiosa prova di Leo Messi. Vittima di un gesto che ha fatto subito il giro del mondo via social, per colpa di Antonio Sanabria.

La partita al Monumental di Buenos Aires ha visto trionfare i campioni in carica, con un gol lampo siglato da Otamendi dopo soli 3 minuti di gioco e che è risultato decisivo ai fini del successo sul Paraguay. Una gara che l'Argentina ha tratti dominato, trascinata anche dal solito Messi che, pur entrato solamente nella ripresa, ha regalato giocate di assoluta qualità, colpendo anche un clamoroso palo direttamente su punizione.

Una autentica delizia per i tifosi della Seleccion, una croce per il Paraguay che non ne ha saputo arginare la classe e che ha manifestato tutta la propria frustrazione nel gesto inqualificabile del granata Antonio Sanabria, attaccante della formazione di Garnero che lo ha messo in campo al 70′ con la speranza di un forcing finale vincente. Invece il paraguayano, qualche istante più tardi è entrato nelle cronache del match per tutt'altro.

Proprio nel concitato finale, con il Paraguay alla disperata ricerca del pareggio, le telecamere si sono soffermate su un battibecco tra Messi e Sanabria con quest'ultimo che è sembrato aver sputato verso il capitano dell'Argentina non appena questi gli ha rivolto le spalle. Un gesto che è stat oggetto di discussione e di polemiche e sul quale sono tornati anche i giornalisti a fine gara, sentendo direttamente il parere del diretto interessato, la Pulga argentina.

Ma al contrario di quanto si aspettassero i giornalisti, Leo Messi non ha voluto cavalcare la situazione, godendosi la vittoria. Così, è stato lui il primo a ridurre ai minimi termini l'episodio. "Sì, nello spogliatoio mi hanno informato che qualcuno mi ha sputato addosso in campo" ha spiegato la Pulga "Ma io non l'ho visto… La verità è che non so nemmeno chi sia questo ragazzo e non voglio dargli importanza nemmeno un po', altrimenti se ne parlerà e si farà conoscere".

Pronta anche la controrisposta da parte dell'attaccante paraguayano del Torino che ha spiegato la propria versione dei fatti, accaduti in campo durante la partita: "Ho visto le immagini" ha spiegato ai media. "Sembra proprio che io sputi su Messi, ma non è così: lui era lontano, e non c’è nemmeno stata una lite. Sono solamente cose di campo".

Dopo tre partite nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali, l'Argentina guida la classifica a punteggio pieno, davanti al Brasile (secondo a -2) e alla Colombia (-4 dalla vetta). Il Paraguay di Sanabria è rimasto inchiodato in fondo, con un solo punto.