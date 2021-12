Messi all’Inter? La verità di Zanetti: “Avremmo messo a rischio il futuro del club” Javier Zanetti ha confessato che le voci di un interesse dell’Inter per Lionel Messi erano state una sorpresa anche per lui: “Avremmo messo a rischio il futuro del club”.

A cura di Vito Lamorte

C'è stato un periodo del 2020 in cui si è parlato spesso di un possibile arrivo di Lionel Messi all'Inter. Il fuoriclasse argentino era in rotta con Bartomeu, allora presidente del Barcellona, e aveva fatto capire di voler andare via. Una situazione davvero complicata, visto che tutta la macchina era in moto dopo lo strappo tra le parti ma, alla fine, tutto rientrò e la Pulce ha giocato ancora un altro anno al Camp Nou prima di partire a zero alla volta di Parigi. Il contratto del sette volte Pallone d'Oro non è stato rinnovato e così Messi ha raggiunto Neymar al Paris Saint-Germain tra lo stupore generale. Ma nemmeno troppo. Le uniche società a potersi permettere un'operazione del genere erano i parigini, il Bayern Monaco e le big inglesi. Stop. Tutto il resto era ‘riempitivo'.

Già le società di calcio non navigavano nell'ora ma la pandemia ha dato lo scossone finale e in questo filone rientra anche il tentativo di creare una Superlega chiusa con entrate assicurate annualmente: una mossa economica per provare a dare respiro alle casse dei club più seguiti d'Europa.

Da quando il Covid-19 è diventato argomento di dibattito giornaliero le operazioni di mercato appaiono più oculate, tralasciando appunto PSG e Premier League, e solo pensare che l'Inter avrebbe potuto arrivare a Messi con le difficoltà di Suning era una follia e insostenibile a livello economico.

A confermare quanto appena detto ci ha pensato anche Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, che in un'intervista a TyC Sports ha ammesso che le voci sull'operazione Messi si erano rivelate una sorpresa anche per lui: "Nessuno pensava che avrebbe lasciato il Barcellona. Le voci sull'Inter? Una sorpresa. Eravamo in piena crisi pandemica, un investimento così grande non era possibile, avrebbe messo a rischio il futuro del club. Siamo una società con una strategia precisa e in questi anni stiamo facendo un ottimo lavoro dentro e fuori dal campo".