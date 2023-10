Messi al giornalista: “Sei un bugiardo”. Lui si umilia a capo chino: “Mille scuse, accetto tutto” Leo Messi ha sbugiardato platealmente un giornalista spagnolo, Gerard Romero, costringendolo ad umiliarsi sui social: “Mille scuse, e mille altre. Sono stato ingannato”.

A cura di Paolo Fiorenza

C'è stato anche del veleno per Leo Messi nelle ore di grande festa per il suo ottavo Pallone d'Oro, vinto lunedì sera a Parigi. Il 36enne argentino ha risposto via social alle affermazioni fatte dal giornalista spagnolo Gerard Romero, firma molto vicina alle vicende del Barcellona. Intervenendo su Twitch, Romero ha dichiarato che il fuoriclasse di Rosario aveva parlato con il presidente blaugrana Joan Laporta e durante la loro conversazione i due avevano discusso di come organizzare il ritorno di Messi a Barcellona per un tributo al Camp Nou.

"Joan Laporta e Leo Messi hanno parlato alla fine del gala del Pallone d'Oro. Il presidente ha ringraziato Leo per le sue parole durante il discorso e si sono incontrati per trovare la migliore data possibile per l'omaggio", è stato l'annuncio dato dal giornalista iberico. Del resto lo stesso Messi ha lasciato intendere che gli piacerebbe tornare a Barcellona per salutare i tifosi davanti ai quali ha scritto la sua leggenda, visto che l'addio per trasferirsi al PSG due anni fa è stato così traumatico da non lasciare spazio e tempo ad alcun commiato.

Tuttavia il campione del mondo ha smentito con forza che ieri sera a Parigi sia avvenuto alcunché di quello raccontato da Romero: "Stai mentendo… di nuovo…", ha scritto in una storia su Instagram, negando dunque che ci sia stata la chiacchierata in questione con Laporta.

Parole che hanno indotto il giornalista non solo a fare retromarcia, ma anche a cospargersi il capo di cenere in maniera plateale. "Mille scuse a tutti, e mille altre. Sono stato ingannato di nuovo da qualcuno vicino a Leo. Non sto imparando. Mi dispiace. Accetto tutto quello che mi dite oggi e prometto che lavoreremo per garantire che questo non accada di nuovo", ha scritto Romero sul proprio profilo Twitter.

Non è la prima volta che Messi chiama in causa il giornalista. Mentre era al PSG, Romero aveva riferito che uno dei suoi figli non si stava divertendo a Parigi e questo era uno dei motivi principali per cui la sua famiglia stava facendo uno sforzo per far tornare Messi al Barcellona. Tutto smentito da Leo, esattamente come adesso.