Mentre Hazard si ritira, il raccattapalle che prese a calci 10 anni fa ha sfondato: ora è straricco L’incredibile sliding door di quel 23 gennaio 2013: da allora il 17enne Charlie Morgan ha scalato la vita senza mai fermarsi ed oggi è uno dei giovani più ricchi del Regno Unito, mentre Eden Hazard, che lo prese a calci, si è ritirato ad appena 32 anni.

A cura di Paolo Fiorenza

Eden Hazard si è ritirato oggi a soli 32 anni: una fine carriera tanto triste quanto incredibile per uno dei calciatori più talentuosi della sua generazione, un campione che quattro anni fa il Real Madrid aveva pagato ben 100 milioni al Chelsea, salvo ritrovarsi con la pallida ombra di quello che era stato. Spesso sovrappeso, il trequartista che era esploso al Lille è stato un flop totale al Real, totalizzando in quattro stagioni appena 76 presenze con 7 gol.

Eden Hazard con qualche chilo di troppo in maglia Real Madrid: è stato un fallimento totale

Una delusione totale, che nonostante i proclami di riscossa all'inizio di ogni stagione ha portato lo scorso giugno alla risoluzione anticipata del contratto. Svincolato ormai da quattro mesi, Hazard non ha trovato una squadra di livello che gli desse fiducia e dunque ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Una parabola ben diversa da quella di assoluto successo, sempre più inarrestabile, del raccattapalle che il belga prese a calci in maniera inconsulta 10 anni fa, in uno Swansea-Chelsea giocato durante la sua stagione di debutto in Inghilterra.

Era il 23 gennaio 2013: Hazard perse completamente la testa per recuperare velocemente il pallone che l'allora adolescente Charlie Morgan non voleva mollare, sul punteggio di 2-0 per i padroni di casa in un match di Coppa di Lega al Liberty Stadium. Un calcione ben assestato al ragazzo: l'arbitro Chris Foy non poté fare altro che espellerlo, mentre Morgan era visibilmente sofferente nel lasciare il campo tenendosi il fianco. "Il ragazzo ha messo tutto il corpo sulla palla e io stavo solo cercando di calciare il pallone – insistette Hazard di fronte ad immagini impietose – Penso di aver calciato la palla e non il ragazzo. Mi scuso". Dal canto suo, il giovane disse che aveva parlato col calciatore – allora 22enne – e che non avrebbe sporto denuncia.

Leggi anche Alla Fiorentina non basta un grande finale per battere il Ferencvaros: pari con tanti rimpianti

Si scoprì poi che il ragazzo era il figlio 17enne del milionario Martin Morgan, proprietario del lussuosissimo Morgans Hotel a Swansea. Insomma Charlie non era un ragazzo qualsiasi, ma il rampollo di una ricca famiglia, che conduceva una vita agiata tra vacanze esotiche e auto di lusso. Però poi ci ha messo del suo, tanto del suo, scalando la vita senza mai fermarsi e costruendo un impero che adesso è tutto suo e non ha nulla a che fare con quello del padre.

Tre anni dopo quell'incidente con Hazard, Morgan Jr ha realizzato il suo sogno di avviare un'attività in proprio nel mercato degli alcolici, dopo aver individuato una lacuna nel settore. Insieme al suo amico Jackson Quinn, Charlie ha creato Au Vodka, che in questi anni è passata da una tiratura limitata di 2000 bottiglie vendute nei soli bar di Swansea alla produzione attuale di ben 35000 bottiglie al giorno. Il marchio di vodka dal design dorato si è via via diffuso in tutto il mondo, poi nel 2019 aggiunta di Charlie Sloth, un famoso DJ, produttore e presentatore televisivo britannico, ha rappresentato un punto di svolta per l'azienda.

Vincitore nel 2021 del Brightpearl's Lightning 50 – una classifica che evidenzia i marchi di vendita al dettaglio più in rapida crescita del Regno Unito – il fatturato di Au Vodka è cresciuto da 800mila sterline fino a ben 38,5 milioni di sterline. Incoronati come i produttori di vodka più popolari su Internet, i due fondatori di Au Vodka nel 2022 sono entrati nella lista dei giovani inglesi più ricchi, stilata dal Times, con una fortuna stimata in 40 milioni di sterline ciascuno. Nel 2023 sono ancora presenti nella nuova lista dei ‘paperoni' under 35 del Regno Unito: attualmente si trovano al 27° posto con un patrimonio personale di 55 milioni di sterline ciascuno (quasi 64 milioni di euro).

Per capire meglio la dimensione della ricchezza di Charlie Morgan, il suo patrimonio è superiore a quello di gente come le superstar degli One Direction Niall Horan e Louis Tomlinson (54 milioni di sterline ciascuno) ma anche – per restare al calcio – come il capitano dell'Inghilterra Harry Kane (51 milioni di sterline). Quel raccattapalle preso a calci 10 anni fa oggi ha 27 anni e ha il mondo tra le sue mani: ben diverso è stato il destino di quell'Hazard su cui tutti avrebbero scommesso.