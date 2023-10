Hazard annuncia il ritiro dal calcio giocato a soli 32 anni: era disoccupato da tre mesi L’ex calciatore di Chelsea e Real Madrid con un lungo e accorato post sui social annuncia il ritiro dal calcio. Eden Hazard a 32 anni lascia il calcio giocato dopo aver vinto tutto.

A cura di Alessio Morra

Eden Hazard lascia il calcio. Il ‘mago', che da tre mesi era senza squadra si ritira a soli 32 anni. Ha vinto tutto a livello di club e ha disputato 126 partite con il Belgio, ma considerati gli ultimi anni di carriera si può dire che Hazard poteva fare ancora qualcosa di più, considerato il suo grande talento.

Nato in una famiglia di calciatori, era il mestiere dei genitori e lo è pure di tutti e tre i fratelli, esordisce da professionista con Lille B quando è poco più che un ragazzino, a 17 anni è già in Ligue 1. Con il Lille mostra un talento enorme, il suo fisico gli permette una velocità di movimento incredibile, il piede è delicatissimo. Nel 2011 vince Ligue 1 e Coppa di Francia con il Lille, in panchina c'era Rudi Garcia. La stagione seguente realizza 20 gol, e non è una punta pura.

Eden Hazard nel momento dell’addio al Real Madrid.

Passa al Chelsea per 40 milioni di euro e dei Blues diventa una bandiera assoluta. Disputa 352 partite, realizza 110 gol. In sette stagioni salta appena venti partite di Premier League. Anche in Inghilterra l'annata migliore a livello realizzativo è l'ultima: 21 gol con Sarri. Vince due volte la Premier e due l'Europa League. Oltre a una serie di trofei inglesi. Ma è soprattutto nel cuore dei tifosi londinesi che si infiammano e gioiscono per le sue giocate.

Il Real Madrid lo vuole fortemente e lo acquista nell'estate del 2019 per circa 100 milioni di euro. Una cifra enorme, che Hazard non è riuscito a onorare. Perché in quattro stagioni ha disputato appena 73 partite. Pochissime. Gli sono bastate però per ampliare la sua enorme bacheca. Con Ancelotti ha vinto la Champions del 2022, oltre a una sfilza di trofei, con Zidane invece ha conquistato la Liga 2020.

Eden Hazard in occasione di Croazia–Belgio dei Mondiali 2022.

Del Belgio è stato un simbolo assoluto, e lo sarà per sempre. 126 presenze lo eleggono quarto calciatore con più presenze di sempre, mentre i 33 gol lo tengono al secondo posto di sempre tra i bomber, davanti a lui solo Lukaku. Ha fatto parte della ‘Generazione dei Fenomeni' belga che però non è riuscita a vincere nulla, anche se in bacheca ha il terzo posto ai Mondiali 2018. Ha preso parte a tre Mondiali e due Europei.

Questo il suo lunghissimo messaggio d'addio: "Bisogna sapersi ascoltare e dire basta al momento giusto. Dopo 16 anni di carriera e più di 700 partite giocate, ho deciso di concludere la mia carriera da calciatore professionista. Ho potuto realizzare il mio sogno, giocare e divertirmi sui campi di tutta Europa e del mondo. Nel corso della mia carriera ho conosciuto grandi persone, dirigenti, allenatori, compagni di squadra e volevo ringraziare particolarmente i club che ho attraversato: Lille, Chelsea e Real Madrid; e ovviamente ringrazio ancora la selezione belga. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei consiglieri e alle persone che mi sono state vicine nella buona e nella cattiva sorte. Infine, un enorme ringraziamento a voi, miei fan, che mi avete seguito per tutti questi anni, per il vostro incoraggiamento in ciascuno dei paesi in cui ho giocato. Ora è il momento di godermi i miei cari e fare nuove esperienze. A presto fuori dal campo".