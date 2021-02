Riccardo Meggiorini è l'uomo copertina della 25a giornata del campionato di Serie B. Nel match tra Pisa e Vicenza, l'esperto attaccante dei veneti ha infatti realizzato una rete straordinaria con una sforbiciata al volo da posizione defilata che ricorda quella che il francese ex Inter Youri Djorkaeff siglò contro la Roma nel 1997.

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per la formazione biancorossa infatti Riccardo Meggiorini si è ritrovato il pallone che scendeva dopo il campanile alzato da un difensore avversario che aveva respinto il cross dalla bandierina. L'ex attaccante di Chievo e Bologna non ci ha pensato due volte e si è immediatamente coordinato per andare a colpire il pallone in sforbiciata sorprendendo i difensori toscani. A sorprendere, e a rendere questo gol molto simile a quello storico realizzato da Youri Djorkaeff in Inter-Roma ormai quasi 24 anni fa, è la traiettoria avuta dal pallone dopo esser stato colpito dalla punta vicentina, ossia l'unica possibile per andare ad insaccarsi in rete sul palo opposto.

Lo splendido sigillo realizzato da Riccardo Meggiorini non è però bastato al Vicenza per conquistare i tre punti in casa del Pisa. La meravigliosa rovesciata del 35enne di Isola della Scala aveva permesso agli ospiti portarsi sullo 0-2 prima dell'intervallo, dopo aver trovato il vantaggio nove minuti prima grazie al gol di Dalmonte. Nella ripresa però, nello spazio di tre minuti (tra il 59′ e il 61′), arrivano poi le reti dei padroni di casa firmate da Vido e Mazzitelli che hanno rimesso in parità il risultato per il 2-2 con cui si è concluso il match dell'Arena Garibaldi.