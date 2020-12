Medici FIGC: “Vaccino per il Covid obbligatorio per tutti i calciatori professionisti”

La commissione medica FIGC valuta la possibilità di somministrare ad ogni calciatore di Serie A, B e C in Italia il vaccino per il Covid-19. Secondo il Dottor Francesco Braconaro, membro del pool sanitario della Federcalcio, la vaccinazione obbligatoria per tutti i calciatori professionisti sarebbe l’unica opzione perseguibile.