McAidoo segna il primo gol con il Manchester City e corre in tribuna: vuole festeggiare con la sua famiglia

Ryan McAidoo segna il primo gol con il Manchester City e, dopo aver esultato con i compagni, corre in tribuna: vuole festeggiare con la sua famiglia. Un momento molto bello e toccante per il classe 2008, che dopo aver timbrato per la prima volta con la prima squadra ha voluto condividere la sua gioia con i familiari presenti all'Etihad Stadium.

La squadra di Pep Guardiola non ha lasciato scampo all’Exeter City, imponendosi con un roboante 10-1 e conquistando il passaggio del turno in FA Cup senza difficoltà. La squadra della League One, terza divisione inglese, sperava in una prestazione da sorpresa, ma è stata travolta da un primo tempo da quattro reti subite e da una ripresa in cui i Citizens ne hanno segnate altre sei, consolidando il dominio sul match.

Fino al 42’ il punteggio era relativamente contenuto, 2-0, ma due autoreti consecutive di Doyle-Hayes e Fitzwater hanno fissato il risultato sul 4-0 alla pausa. Nella ripresa, il Manchester City ha dilagato, segnando con diversi giocatori e lasciando l’Exeter incapace di reagire, salvo il gol della bandiera firmato da Birch dopo il nono centro dei padroni di casa.

Leggi anche Gvardiol si frattura la tibia. Il Manchester City prepara una faraonica offerta di mercato per Guehi

Sorprendentemente, Erling Haaland, uno degli attaccanti più prolifici al mondo, è rimasto a secco e sostituito all’intervallo. A fare la differenza ci hanno pensato i compagni: doppietta di Lewis, reti singole di Alleyne, Rodri, Reijnders, O’Reilly, McAidoo e del nuovo arrivato Semenyo, autore anche di un assist per il 6-0.

McAidoo segna il primo gol con il City e va a festeggiare con la famiglia

Tra i protagonisti più felici anche Ryan McAidoo, ala diciassettenne della squadra giovanile, che ha segnato nella sua prima partita ufficiale da titolare grazie a un assist di Mukasa, 18 anni, al suo secondo match con la prima squadra.

McAidoo, classe 2008, già a segno nella Premier League 2 e Youth League, ha esultato con i compagni prima di correre a festeggiare con la famiglia sugli spalti.

Il Manchester City, così, avanza nel torneo con una prova di forza impressionante, dimostrando ancora una volta il divario tra le squadre di Premier League e quelle delle serie inferiori, e regalando spettacolo con un punteggio mai visto finora in questa stagione di FA Cup.