Mbappé sotto attacco in Francia: “A 25 anni c’è la strada del Real o quella di Neymar e Verratti” Mbappé sotto attacco in Francia per il suo rendimento agli Europei: “Ad oggi quel giocatore che conoscevo non esiste più, per me è un ricordo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Kylian Mbappé sotto attacco in Francia per il suo rendimento agli Europei. L'attaccante verrà presentato dal Real Madrid la prossima settimana ma oltre le Alpi si discute del suo rendimento dell'ultimo periodo in maniera molto dura. Alcuni lo accusano di non essere più lo stesso giocatore che ha portato la Francia alla finale dei Mondiali 2022 e tra questi c'è Daniel Riolo, giornalista RMC Sport che lo ha criticato apertamente.

La scorsa stagione è stata molto complicata per la stella francese con il PSG e il suo divorzio per andare al Real Madrid ha creato un grande caos intorno a lui. Riolo non ha dubbi che la scelta di andare in Spagna possa aiutarlo ma crede che adesso per Mbappé ci siano due stradde percorribili: “Sì, ci sono state cose al culmine della vessazione morale, sì, c’è stata una guerra abominevole tra i due clan (Mbappé e PSG). Entrambi hanno fatto di tutto, tra promesse e smentite, per rovinare l'anno di entrambi. Mbappé aveva uno stile di vita deplorevole, non si concentrava più sul calcio. Arriva in un momento della sua vita, a 25 anni, dove ci sono due strade. Ha la possibilità di andare al Real e forse è la strada giusta che lo salverà ma a 25 anni l'altra strada è quella di Neymar e Verratti, cioè che non ti alleni più bene, non hai più la tua esplosività, non vali più molto".

Parole durissime.

Mbappé criticato per la sua partita con la Spagna

Il primo a fare mea culpa per le sue prestazioni è stato proprio il calciatore ma in Francia tifosi, critici e giornalisti non lo hanno messo sul banco degli imputati. Sempre secondo Riolo, Mbappé "oggi è a un bivio. Non so dire se potrà rimettersi in carreggiata, non lo so. Lo so, starà a lui decidere. Penso che il suo corpo sia cambiato molto e non in meglio rispetto a quando andava molto forte allo stesso tempo capace di accelerare, colpire, rotolare, aprire e chiudere piede, non c'è altro ma al momento questo giocatore non esiste più. Quell'occasione per tornare sul 2-2 a 10 minuti dalla fine (contro la Spagna), se è Kylian Mbappé la palla va sotto la traversa, lo sappiamo tutti. Ma ha tirato in tribuna".

Il discorso di Daniel Riolo finisce una critica davvero severa nei confronti della stella della nazionale francese che, ricordiamo, ha giocato tutto il torneo con il setto nasale rotto dopo l'infortunio nel primo match di EURO 2024: "Ad oggi, Kylian Mbappé che conoscevo non esiste più, per me è un ricordo. Il suo tiro al volo nella finale del 2022 che ci ha stupito tutti, ma quel giocatore straordinario non esiste più ."