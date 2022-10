Mbappé può rescindere unilateralmente con il PSG: la bomba dalla Francia apre scenari di mercato Mbappé ha deciso, vuole lasciare il PSG. Il giocatore potrebbe rescindere unilateralmente il contratto e questa indiscrezione dalla Francia apre scenari di mercato.

A cura di Vito Lamorte

Kylian Mbappé è determinato a voler lasciare il Paris Saint-Germain il prima possibile. Il giocatore francese non è soddisfatto della sua situazione in squadra e ha fatto trapelare dal suo entourage che le promesse fatte dal club non sono state mantenute: per questo motivo vorrebbe lasciare il club parigino durante il mercato di gennaio, anche se sa che è abbastanza improbabile che qualche club possa ingaggiarlo a causa delle cifre e della portata dell'operazione.

Mbappé si sarebbe sentito tradito da Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, e Antero Henrique, il direttore della Qatar Football League, oltre alla presunta campagna di comunicazione social messa in atto dal PSG contro diversi giocatori e dirigenti: tra questi c'era anche lui oltre Rabiot e lo stesso Antero Henrique, accusato di aver fallito la campagna acquisti.

Il forte attaccante della nazionale francese potrebbe beneficiare di una risoluzione unilaterale del contratto se si dimostrasse che il PSG ha assunto diversi account sui social network per criticarlo pubblicamente, come ha rivelato Mediapart nei giorni scorsi, e per questo motivo i suoi legali stanno valutando tutte le opzioni per facilitare la sua uscita dal club dopo il faraonico rinnovo della scorsa estate.

L'avvocata esperta in diritto sportivo, Tatiana Vassine, ha spiegato ai microfoni di RMC la possibilità che Mbappé possa rompere il suo contratto se fosse vero che il PSG è direttamente responsabile di questi account destabilizzanti sui social network. Il calciatore francese dovrebbe dimostrarlo con prove tangibili e in quel caso sarebbe la Lega francese a pronunciarsi sul caso per poterlo liberare.

Queste informazioni si aggiungono al desiderio di andar via del calciatore, che starebbe studiando un modo per abbassare le pretese economiche del PSG: in Francia assicurano che il club sarebbe disposto a venderlo solo per 300 milioni di euro ma nessun club al mondo può permettersi di pagare quella cifra.

Bisogna capire se davvero questa ipotesi della risoluzione unilaterale può trovare riscontri reali: in quel caso si aprirebbero scenari di mercati assolutamente imprevisti nelle scorse ore. Si è parlato molto del Liverpool ma non è da accantonare totalmente l'idea Real Madrid, nonostante le varie chiusure; o quella che porta al Chelsea di Todd Boehly.

Il calciatore è scontento del modo in cui viene impiegato in campo e anche il rapporto con i compagni non è dei migliori. La tensione tra Mbappé e società è altissima ma quello che sembra abbastanza chiaro è che Mbappé difficilmente lasciare Parigi a gennaio, a meno che non si presenti qualcuno con un'offerta folle. Tutto potrebbe essere rimandato al prossimo mercato estivo ma i suoi agenti stanno già valutando le opzioni migliori per forzare la sua partenza.