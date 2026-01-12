Mbappé non vuole tributi per il Barcellona e porta via i compagni: scene pessime in Supercoppa

L’epilogo della Supercoppa di Spagna non è stato certo memorabile per Kylian Mbappé. L’attaccante del Real Madrid, sconfitto per 3-2 dal Barcellona, si è reso protagonista di un gesto antisportivo nei confronti degli avversari, invitando i compagni a non concedere loro il tributo per il successo.

Mbappé infuriato dopo la Supercoppa

Una scena che ha rovinato il “terzo tempo” della sfida e che ha fatto fare una brutta figura a tutta la squadra sconfitta, che poco prima aveva ricevuto un tributo dai vincitori. Infatti, prima di salire sul palco per alzare al cielo il trofeo, i calciatori del Barcellona si sono disposti su due file per rendere omaggio al Real durante il ritiro della medaglia d’argento. Quando tutte le merengues hanno ritirato il cimelio, però, ecco il corto circuito.

Il gesto di Mbappé, chiede ai compagni di non concedere il tributo al Barcellona

Non c’è stata reciprocità, visto che il Real non ha effettuato nessun “pasillo” per i campioni. Le telecamere hanno mostrato un arrabbiato e indignato Kylian Mbappé che, ad ampi gesti, ha invitato i compagni ad allontanarsi dal palco, recandosi a bordo campo. In particolare Asencio era già pronto per il tributo ai blaugrana, non essendosi accorto delle indicazioni del francese. Quest’ultimo però, stando alle indiscrezioni dei tabloid, lo avrebbe richiamato a gran voce.

Un gesto tutt’altro che positivo e che ha fatto molto discutere, con l’ex Monaco e PSG che si è poi messo un po’ in disparte rispetto ai suoi compagni, rientrando per primo negli spogliatoi. Frustrazione e nervosismo per Mbappé, che non ha potuto garantire il suo pieno contributo al Real Madrid: è entrato in campo solo per un breve spezzone finale di partita, non avendo ancora smaltito del tutto i postumi del problema al ginocchio.

L’atmosfera elettrica della partita e i duelli tutt’altro che leggeri hanno giocato un brutto scherzo a Kylian, che forse non ha gradito anche l’atteggiamento di alcuni avversari. Uno su tutti Yamal, apparso quasi distratto durante il tributo al Real, con tanto di richiamo da parte di Carvajal.