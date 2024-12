video suggerito

Mbappé assolto dall’accusa di violenza sessuale, indagine chiusa: “Prove insufficienti” Kylian Mbappé è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale: la giustizia svedese ha chiuso l’indagine sul presunto stupro avvenuto a Stoccolma lo scorso ottobre e la pubblica ministero Marina Chirakova ha affermato che “le prove non erano sufficienti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kylian Mbappé è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale: la giustizia svedese ha chiuso l‘indagine sul presunto stupro avvenuto a Stoccolma lo scorso ottobre. La procuratrice Marina Chirakova ha affermato di voler chiudere il procedimento per mancanza di prove, dopo un mese di indagini in cui non è emerso alcun atto punibile.

Questa la dichiarazione rilasciata dalla giustizia svedese poche ore fa: “"Abbiamo adottato le consuete misure investigative, compreso lo svolgimento di una serie di interviste. Nelle indagini sulla violenza sessuale è consuetudine svolgere anche indagini tecniche e lo abbiamo fatto anche in questo caso".

Il calciatore del Real Madrid non è mai stato sentito sul caso e la donna che ha denunciato Mbappé non ha rilasciato commenti.

Mbappé assolto dall'accusa di violenza sessuale, indagine chiusa

Nel mese di ottobre, durante una pausa per le nazionali, Kylian Mbappé è andato in vacanza a Stoccolma e pochi giorni dopo i media svedesi hanno riferito che nello stesso albergo dove il giocatore aveva trascorso la notte era avvenuto uno stupro, con il calciatore finito nell'elenco dei "sospettati". Le forze dell'ordine locali hanno confermato che era stata aperta un'indagine per chiarire i fatti ma oggi è arrivata l'archiviazione per mancanza di prove senza fare riferimento nemmeno al giocatore del Real Madrid.

Mbappé aveva negato il suo coinvolgimento attraverso il suo avvocato e in un'intervista rilasciata questa domenica al programma ‘Clique' su Canal + France: “Se mi dovessero chiamare, risponderò senza problemi. Parlo spesso con la ragazza con cui ho passato la notte".

I media svedesi avevano riferito che Kylian Mbappé era un ‘ragionevole sospetto' ma il giocatore, fin da subito attraverso i suoi profili social, ha negato qualsiasi coinvolgimento. Questa situazione aveva suscitato scalpore in Francia perché Mbappé non era stato convocato dalla nazionale francese sostenendo che doveva riprendersi da un infortunio e la sua fuga a Stoccolma per una festa privata aveva fatto molto discutere.

Il neo acquisto del Real Madrid ha sostenuto, sempre nell'intervista rilasciata a Canal+ France, che Carlo Ancelotti gli aveva concesso cinque giorni liberi e che gli aveva consigliato di andare in un posto dove nessuno gli avrebbe creato pressioni.