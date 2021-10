Mbappé al Newcastle, Griezmann sapeva già tutto: il video risale a tre mesi fa Dopo il passaggio di mano del Newcastle al fondo sovrano saudita, i tifosi dei Magpies sperano che i nuovi ricchissimi proprietari possano aprire scenari mostruosamente ambiziosi, piazzando colpi di mercato altrettanto mostruosi: il nome di Kylian Mbappé è in cima alla lista ed ora spunta un video di Antoine Griezmann: “Pagato 134 milioni di euro”.

A cura di Paolo Fiorenza

Il passaggio di mano del Newcastle dalla proprietà statunitense di Mike Ashley a quella saudita del ricchissimo fondo sovrano PIF se da un lato è stato ferocemente osteggiato da parte dell'opinione pubblica britannica ed anche da molti club di Premier League, dall'altro ha comprensibilmente fatto esplodere l'entusiasmo dei tifosi dei Magpies, che adesso sognano colpi di mercato mostruosi. La potenza di fuoco dei nuovi arrivati può infatti giovarsi anche dell'ottima situazione finanziaria lasciata in eredità dalla vecchia gestione: i proprietari sauditi possono spendere fino a 250 milioni, restando all'interno dei paletti del fair play finanziario dell'UEFA.

Dall'arrivo di Antonio Conte in panchina, fino ai nomi di giocatori stellari, nulla sembra precluso adesso al Newcastle, che in questo avvio di stagione languisce sul fondo della classifica della Premier: ancora senza vittorie, la squadra attualmente allenata dal ‘condannato' Steve Bruce è penultima con soli 3 punti frutto di 3 pareggi a fronte di 4 sconfitte. È bastato l'annuncio del passaggio di proprietà per trasformare la depressione in gioia sfrenata e tra i papabili più agognati a vestire la maglia bianconera il nome di Kylian Mbappé è uno di quelli più gettonati.

Il 22enne campione del PSG del resto ha il profilo ideale per diventare un uomo simbolo della corazzata europea che verrà (almeno nelle intenzioni dei sauditi e nei sogni dei tifosi): giovane, probabile futuro Pallone d'Oro e soprattutto desideroso di cambiare aria. Il suo contratto sotto la Tour Eiffel scadrà nel prossimo giugno, quindi non ci sarà da pagare nulla per il suo cartellino, ma occorrerà soltanto ricoprirlo d'oro dalla testa ai piedi, operazione evidentemente non difficile per il Public Investment Fund, ma soprattutto convincerlo ad accettare una destinazione parecchio meno prestigiosa di quel Real Madrid cui si è promesso da tempo.

Chi ha previsto da tempo un futuro al Newcastle per Mbappé, quando ancora nulla si immaginava circa l'arrivo di ricchi paperoni al timone, è Antoine Griezmann, del quale nelle ultime ore ha cominciato a circolare un video risalente a tre mesi fa, che lo ritrae chiacchierare sull'aereo della Nazionale francese prima degli Europei, al fianco proprio di Mbappé. Griezmann è un grande appassionato di Football Manager e nel video si vanta con i compagni dei successi ottenuti alla guida del Newcastle: nel 2027 riesce a vincere la Premier League, la FA Cup, la Champions League, il Community Shield e la Supercoppa europea.

"Cinque titoli – esclama ‘le Petit Diable', appena tornato all'Atletico Madrid – Che allenatore! Sono una leggenda degli allenatori del calcio inglese". Griezmann poi dice a Mbappé: "Ti ho comprato per il Newcastle, ti ho pagato 134 milioni di euro". "Dove? Newcastle? Non fa caldo laggiù, eh?", risponde un non troppo convinto Mbappé.

Che Griezmann abbia predetto il futuro usando come catalizzatore della sua veggenza un videogioco? Fatto sta che dopo il passaggio di proprietà di giovedì scorso, la quota del Newcastle vincente in Premier League entro i prossimi cinque anni è crollata a 8/1. I Magpies hanno vinto per l'ultima volta un importante trofeo nazionale nel 1955, quando alzarono la Coppa d'Inghilterra dopo la vittoria per 3-1 sul Manchester City a Wembley. Dopo tre quarti di secolo, i tifosi bianconeri intravedono dei riflessi di argenteria in lontananza.