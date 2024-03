video suggerito

Il vero nome di Mbappé diventa virale a distanza di anni: nessuno sapeva si chiamasse così Non tutti sanno che Kylian Mbappé nel 2017 era riconosciuto con un altro nome, quello di Lottin. Una situazione legata alla sua famiglia, prima del cambio relativo ai tempi del PSG.

A cura di Marco Beltrami

Kylian Mbappé ha confermato le aspettative riposte in lui quando era poco più di un ragazzo. Il francese è uno degli attaccanti più forti del mondo e la prossima estate lascerà il PSG per un trasferimento, quasi certamente, al Real Madrid. Ne è passata di acqua da quando con la maglia del Monaco, dimostrava doti importanti e da predestinato e aveva anche un nome "diverso". Nella stagione 2016/2017, il calciatore nel popolare videogame FIFA era riconoscibile con il cognome Lottin.

La tessera dell'alter ego virtuale del calciatore disponibile per i videogiocatori presentava la scheda del calciatore, con le sue doti tecniche e tanto di foto. Il cognome però non era quello per cui lo conosciamo tutti, ovvero Mbappé, ma appunto Lottin. Anche in occasione delle telecronache, comprese quelle in italiano, Kylian veniva chiamato "Lottin" confondendo anche i videogiocatori che non sapevano di "comandare" il calciatore francese astro nascente del Monaco. La voce registrata dunque chiamava la stella del Monaco con questo nome inusuale, in occasioni di giocate o quando segnava. Poi fu la stessa EA, casa produttrice di FIFA a segnalare il problema, dovendo rispondere anche alle domande degli appassionati.

Ecco allora che nelle successive edizioni si cercò di risolvere l'anomalia, anche se per alcune situazioni di gioco si poteva ascoltare ancora erroneamente il nome di "Lottin". Una situazione che poi è stata cancellata senza creare confusione

Perché dunque c'era questo secondo cognome oltre a quello che tutti poi hanno imparato a conoscere? Si tratta in realtà del nome completo del calciatore, ereditato da suo padre che appunto si chiamava Mbappé Lottin. Sia quest'ultimo, che i figli poi hanno deciso di passare solo a Mbappé per motivi che non sono stati resi noti. E così ecco che il formidabile attaccante è diventato per tutti Kylian Mbappé, da quando si è trasferito al Paris Saint-Germain. E oggi rivedere la sua scheda di FIFA 17 fa un certo effetto: la foto sembra quasi identica a quella attuale, al netto di una muscolatura più importante, mentre il nome è un altro. I più sorpresi probabilmente sono stati i fan del Real Madrid che si preparano ad accogliere a braccia aperte quello che dovrebbe essere il prossimo super colpo di mercato.