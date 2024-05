video suggerito

Mbappé accetta la sfida dei 100 metri lanciata da Bolt: “Non mi aspetto molto dal risultato” Mbappé potrebbe sfidare Bolt nei 100 metri proprio come nella simulazione al computer: “Sarebbe divertente, perché non fare qualcosa di carino un giorno…” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kylian Mbappé è pronto a sfidare Usain Bolt: il calciatore francese non si è tirato indietro davanti alla possibilità di competere con l'ex velocista giamaicano, uomo dei record e punto di riferimento per tantissimi atleti. Il guanto di sfida era stato lanciato proprio dall'ex campione olimpico che aveva pungolato il suo amico prendendolo in giro per la sua velocità.

Tutto è nato dal video di una simulazione diffuso in rete qualche mese fa: le immagini riprodotte al computer mostravano i due sfidarsi nei 100 metri, al massimo delle loro potenzialità misurate, con Bolt che alla fine ha ridicolizzato il francese rimasto indietro di oltre un secondo. Il video aveva fatto nascere un piccolo battibecco tra i due e il giamaicano aveva preso in giro il suo avversario virtuale pubblicando un messaggio sui social.

E in occasione di un evento Mbappé ha deciso di raccogliere la sfida, parlando scherzosamente di quelle immagini e di un possibile vero confronto tra i due in pista: "Lui ha ispirato tutti e penso che tutti si siano svegliati nel cuore della notte per guardare una delle gare di Usain Bolt. Posso dire che è reciproco e che ho iniziato ad ammirarlo per primo".

La simulazione della sfida tra Bolt e Mbappé

I due potrebbero presto incrociarsi di persona per vedere se la simulazione fatta al computer ha dato risultati veritieri, anche se il francese teme tanto il suo concorrente: "Sarebbe divertente, perché non fare qualcosa di carino un giorno, se entrambi avremo tempo. Non mi aspetto molto dal risultato".

Bolt detiene il record del mondo nei 100 metri, percorsi in 9,58 secondi. Da una rilevazione dell'ottobre 2023 fatta dalla Ligue 1 Mbappé non figurava neanche tra i 10 giocatori più veloci del campionato: in questa stagione ha toccato il picco di 36 km/h, ma neanche questa velocità gli permetterebbe di battere l'ex campione giamaicano.