Usain Bolt ridicolizza Mbappé dopo i paragoni sulla velocità: pubblicato un messaggio privato La BBC ha voluto paragonare la velocità massima di Mbappé a quella del recordman dei 100 metri Usain Bolt. E quest’ultimo è stato molto critico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Usain Bolt se la ride, eccome. Tutto grazie a Kylian Mbappé, e alla sua velocità. Già perché qualcuno ha osato paragonare l'ex velocista giamaicano, primatista mondiale dei 100 metri piani e dei 200 metri piani, al calciatore del PSG e della nazionale francese. Il reato di "lesa maestà" agli occhi del giamaicano, è stato commesso dalla BBC, ovvero la più antica emittente del mondo.

Subito dopo la serata di Champions, con Mbappé autore di una doppietta contro la Real Sociedad, l'attaccante che sembra promesso sposo del Real Madrid, è stato celebrato per la sua velocità. Sui social la BBC ha postato una foto doppia di Mbappé e Bolt, accompagnata da questa didascalia: "Kylian Mbappé ha registrato una velocità stimata di 10,9 secondi nei 100 metri. È solo poco più di un secondo più lento del record mondiale di Usain Bolt".

Il giamaicano, detentore di otto ori olimpici e altri dieci mondiali, in una conversazione privata con il fondatore di Jumpers World ha parlato così del paragone: "Ho iniziato a ridere appena l'ho visto. Le ragazze corrono più velocemente". D'altronde lo scorso giugno diventò virale un video con una ricostruzione virtuale di una gara tra Bolt e i suoi 9,58 secondi con il tempo stimato di Mbappé, che mostrò come il primo non avesse rivali.

Entrando nello specifico, la differenza di 1.32 secondi tra i tempi è tantissimo in una gara come i 100 metri in piano. Inoltre bisogna considerare anche come è stata calcolata la velocità di Mbappè, che può essere fuorviante. Infatti al contrario del giocatore, Bolt partita da fermo raggiungendo quasi i 45 km/h. Se fosse stato in grado di mantenere quella velocità per tutta la gara, avrebbe fermato il cronometro in un tempo vicino agli 8 secondi.

Nessuna informazione aggiuntiva oltre a quella del tweet, per paragonare il calciatore all'uomo più veloce del mondo che ha fatto registrare un tempo di 9,58 secondi ai Mondiali di Berlino 2008. Il tweet infatti è stato subito segnalato da tantissimi utenti che hanno evidenziato come suddetto come le modalità del confronto fossero discutibili: "Questa stima si basa sulla velocità massima e con una partenza lanciata. Niente di paragonabile ad uno sprint di 100 metri con partenza da fermo".

Proprio per questo infatti non si possono paragonare le prestazioni dei due atleti. Il quadruplo campione olimpico della velocità Michael Johnson, ha condiviso il tweet con queste parole: "Sono completamente confuso". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Ángel David Rodríguez, ex recordman spagnolo dei 100 metri che ha sottolineato ironicamente: "È solo un po' più di un secondo… per favore signori".

Luis Carretero, allenatore nazionale di atletica, ha spiegato: "Il titolo potrebbe essere che Mbappé non sarebbe top 3 nella classifica U16 spagnola. O che Usain porta 15 o 18 metri a Mbappé in 100 metri".