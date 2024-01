Mazzarri ci mette la faccia prima di Napoli-Salernitana: “Qualcuno mi ha detto non fare conferenza” Dopo qualche giorno di ritiro punitivo Mazzarri si presenta in conferenza stampa per parlare del suo Napoli: “A Torino è stata colpa mia, ma sono fiducioso per domani” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Non sono giorni facili in casa Napoli dove si respira un'aria pesantissima dopo la brutta sconfitta contro il Torino. La squadra è stata mandata in ritiro punitivo per provare a ricompattare l'ambiente in vista della partita contro la Salernitana e delle Final Four di Supercoppa Italiana da giocare in Arabia Saudita. Walter Mazzarri è stato confermato sulla panchina dalla società e in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione.

"Qualcuno mi ha detto non farla la conferenza, io invece ci metto la faccia", ha confessato l'allenatore che si è presentato ai microfoni alla vigilia del derby campano nonostante la situazione turbolenta. "Io non mi nascondo, è un momento un po' particolare per il Napoli e siccome so com'è la gente di Napoli chiedo un piccolo aiuto: i ragazzi per 95 minuti gli diano una mano, provino a dare quel qualcosa in più che hanno sempre dato. Poi se alla fine non saranno contenti è giusto che fischino, ma non ho dubbi che la gente sarà vicino ai ragazzi".

Mazzarri si è anche addossato le colpe per la brutta prestazione di Torino. Contro il Monza non era arrivata la vittoria, ma secondo l'allenatore la prestazione era stata incoraggiante. Contro i granata invece è stato un disastro sotto tutti i punti di vista: "La cosa che ha stonato è che a Torino, probabilmente per colpa mia perché con il preparatore abbiamo fatto dei richiami più pesanti, abbiamo visto una squadra diversa che ha giocato meno a calcio e fatto pochissime azioni, anche se anche in quella partita non siamo stati fortunatissimi. Se si andava in vantaggio… Ma sono fiducioso per domani e spero anche di fare risultato".

Immancabile durante la conferenza stampa il tema del ritiro punitivo. Da alcuni giorni il Napoli si trova in un albergo per poter preparare le prossime partite in tranquillità, restando fianco a fianco per tutto il giorno: "Quando una squadra come il Napoli che aveva fatto una buona gara col Monza, va a Torino e fa una gara che non rientra nei canoni, se sono giocatori professionisti sono i primi ad essere incavolati. Se capita un'occasione di andare in ritiro dovrebbero essere contenti come me, per rispetto dei nostri tifosi. Anche loro devono sapere che il Napoli che ha vinto lo scudetto non è in una posizione consona, è una presa di coscienza da parte di tutti"