Maximilian Ibrahimovic convocato dal Milan per la Supercoppa: chi sono i giovani chiamati da Allegri

L'aereo diretto a Riad decollerà presto da Malpensa con i sogni e le ambizioni di questo Milan che vuole difendere il titolo conquistato un anno fa nel derby contro l'Inter. I rossoneri si preparano a sfidare il Napoli nella prima semifinale della Supercoppa Italiana, in scena ancora una volta con il format che coinvolge quattro squadre. Nel pieno della stagione i ragazzi di Massimiliano Allegri faranno tappa in Arabia Saudita e tra di loro ci sono anche diversi volti del Milan Futuro che potrebbero avere la loro occasione: il più in vista è sicuramente Maximilian Ibrahimovic, primogenito di Zlatan che dal 2022 veste la maglia rossonera.

La coperta in attacco è corta e l'allenatore potrebbe attingere dalla panchina in caso di bandiera bianca per Leao, partito con il resto del gruppo ma incerto sul suo stato fisico. Non è la prima volta che Allegri gli permette di allearsi assieme alla prima squadra, ma questa volta avrà l'occasione di ritagliarsi un piccolo spazio tra i grandi sotto gli occhi attenti di suo padre che sarà sul charter per Riad assieme al resto della dirigenza.

Maximilian Ibrahimovic pronto per la Supercoppa

La situazione infortunati ha richiesto una soluzione di emergenza, specialmente in attacco dove la coperta è molto corta e servono forze fresche. Per questo Allegri ha sorpreso chiamando anche Maximilian Ibrahimovic tra i convocati della prima squadra che in serata arriverà a Riad per prepararsi alla Supercoppa Italiana: giovedì l'esordio in semifinale contro il Napoli, poi i rossoneri sperano di raggiungere la finale come un anno fa. Sarà una tappa importantissima per il figlio d'arte che a 18 anni gioca con il Milan Futuro: non è un centravanti come suo padre ma un'ala sinistra dalle grandi speranze che spesso ha avuto la possibilità di allenarsi con la prima squadra rossonera. Non sarà l'unico nome nuovo che parteciperà a questa trasferta saudita. Oltre a lui Allegri ha convocato anche i due difensori Dutu e Vladimirov, suoi amici nella seconda squadra del Milan, mentre dalla Primavera sono stati scelti i giovanissimi Sala e Borsani.