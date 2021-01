Era finito nel dimenticatoio, un po' per colpa degli infortuni, e un po' perché Tuchel non lo vedeva più. Ora per Icardi tutto è cambiato. Il Paris Saint Germain con Pochettino gioca in modo diverso e oltre a Neymar e Mbappé segna pure Mauro Icardi che nelle ultime quattro partite ha realizzato tre gol e servito tre assist vincenti. E la sua media realizzativa, in queste ultime gare, è stata impressionante.

Icardi rinato con Pochettino

Ci sono degli allenatori che con il loro gioco offensivo esaltano le qualità dei propri attaccanti. Così è per quelli che in panchina si ritrovano Mauricio Pochettino, tecnico argentino bravo e preparato che ha una spiccata propensione al gioco d'attacco. Icardi è un goleador nato ma nella lunga prima parte di stagione aveva siglato solo una doppietta al Reims. Certo è stato frenato da un serio infortunio, ma anche quando era sceso in campo non aveva brillato. Con l'arrivo di Pochettino tutto è cambiato per Icardi che parla la stessa lingua dell'ex tecnico del Tottenham e che soprattutto sembra avvantaggiato dal nuovo tipo di gioco.

3 gol e 3 assist, Icardi letale e uomo squadra

Ha disputato quattro partite con il Psg da quando c'è Pochettino in panchina e di gol Icardi ne ha segnati tre, tre pure gli assist – particolare non da poco perché Icardi è sempre stato accusato di essere un bomber che non giocava per la squadra. Appena 25 minuti contro il Brest e subito a segno, poi a secco nei 21 minuti contro l'Angers. Tanta panchina in quel match perché Icardi era stato determinante nella Supercoppa di Francia, gol e assist nel 2-1 al Marsiglia. Contro il Montpellier è stato tutto facile per i vice-campioni d'Europa. L'incontro è finito 4-0. Ancora un gol e un assist per l'argentino che con Pochettino ha segnato 3 gol in appena 216 minuti giocati, che fanno un gol ogni 54 minuti. Una media strepitosa, simile a quella di Ibrahimovic di quest'anno.