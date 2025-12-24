Mattia Perin via dalla Juventus nel mercato di gennaio: la Serie A si prepara a un giro di portieri

I motori del calciomercato si sono già accesi. In Italia è stato il Milan a piazzare il primo colpo di mercato acquistando in prestito per sei mesi dal West Ham l'attaccante tedesco Fullkrug, che già nei prossimi giorni si allenerà con i rossoneri. Ma sono tante le trattative che bollono in pentola. E ce n'è una che potrebbe dare il là a un giro di portieri. Il Genoa vuole Mattia Perin. La Juventus valuta, e cerca soprattutto un'alternativa. L'effetto domino sta per iniziare.

Perin verso l'ennesimo ritorno al Genoa

Una vita sull'asse Genova – Torino, con due eccezioni in gioventù. Mattia Perin in tre momenti diversi ha difeso i pali dei Grifoni e tra poco potrebbe esserci un Perin IV. Alla Juventus il portiere ci sta bene, ma essendo un classe 1992 sa benissimo che la carriera non è infinita e la voglia di giocare è tanta, come è tanta la voglia di giocare in casa a Marassi. Perin già la scorsa estate aveva chiesto di andare via, a gennaio probabilmente sarà così. Il Genoa ha bisogno di rinforzi. De Rossi ha le idee chiare: l'esperienza di Perin e Dzeko e la freschezza di Pisilli.

Livakovic è il portiere della Croazia, ha difeso i pali anche ai Mondiali 2022.

Chi può sostituire Perin alla Juventus: tre i candidati

Il mercato si apre a gennaio quindi per ora nulla si muove ufficialmente, ma a inizio 2026 la trattativa si può ratificare, ma prima serve che la Juve trovi un numero 12, espressione ormai desueta ma sempre verde. I candidati appaiono, al momento tre. Il primo è il greco Mandas, che con Sarri è tornato riserva alla Lazio. Il secondo nome, caldo, è quello di Livakovic, numero uno della Croazia che però ha chiesto di andare via dal Girona per giocare. Il terzo è proprio Leali, il portiere del Genoa, che così chiuderebbe uno scambio secco.

Il mercato è vivo, le sorprese non mancano mai, e dietro l'angolo pare anche pronto uno triplo affare che possa portare Perin al Genoa e Mandas alla Juventus ed eventualmente proprio Leali potrebbe passare alla Lazio. Anche se il Genoa sta valutando addirittura il prolungamento per questo esperto portiere, che però dovrebbe accettare il declassamento a vice di Perin.