Matino si scusa per la spinta al raccattapalle: "Ma mi augurano la morte perché sono napoletano" Emmanuele Matino, difensore del Bari, è stato protagonista nel match di Serie B contro il Sudtirol, di un episodio di cui si è voluto scusare: la spinta rifilata al giovane raccattapalle. Ma ha anche voluto denunciare i violenti insulti ricevuti sui social.

A cura di Alessio Pediglieri

L'episodio che ha visto protagonista Emmanuele Matino in Sudtirol-Bari, match di Serie B, ha scatenato una serie di polemiche che non si stanno placando. Anzi: la spinta, nei minuti finali della partita, al raccattapalle da parte del giocatore dei pugliesi ha scatenato oltremodo l'ira di diversi tifosi avversari che lo hanno pesantemente insultato sui social. E, nel momento in cui il difensore ha espresso tutto il proprio rammarico per il gesto compiuto, ha voluto sottolineare la cattiveria di cui è stato oggetto.

"Chiedo scusa al raccattapalle per il gesto che ho fatto". Senza se e senza ma Emmanuele Matino ha così voluto ritornare sul momento che lo ha visto spingere un ragazzino a bordo campo negli attimi finali di Sudtirol-Bari con i pugliesi in svantaggio 1-0 e il tentativo di voler accelerare i tempi per sperare nel pareggio, che non arriverà. Così, forse intendendo l'atteggiamento del ragazzo nel prendere secondi preziosi, in piena trance agonistica Matino lo ha spintonato lontano prendendosi il pallone. Un gesto non visto dall'arbitro e non punito ma che è stato immortalato dalle telecamere.

Matino con la palla recuperata dal raccattapalle dopo averlo spintonato

Da quel momento, tante le polemiche per l'atteggiamento del giocatore che ha ammesso la propria colpa senza giustificazioni. Ma c'è chi ovviamente ha approfittato dell'episodio per andare ben oltre e così le critiche si sono trasformate in più di una occasione in odio, insulti e feroci veleni che lo stesso Matino ha voluto denunciare pubblicamente: "Di certo non era mia intenzione usare violenza" ha scritto sui social, "(una piccola spinta) ma è stato dovuto alla fretta di recuperare la palla. Ma non è meno grave di augurare morte solo perché sono napoletano".

La storia su Instagram dove il difensore del Bari si scusa e condanna chi lo insulta

Parole durissime che evidenziano il livore espresso da diversi tifosi del Sudtirol nei confronti del difensore del Bari, nato a Napoli e cresciuto calcisticamente prima nella Puteolana per passare poi nel Latina e nella Nocerina attraversando la Serie D e la Serie B. Per Matino c'è stato anche il sogno della A, che arriva sulla carta nel 2018 quando viene acquistato dal Parma per poi essere ceduto subito in C al Potenza. Quindi la lenta risalita ancora una volta della china dei campionati minori. Fino al ritorno in Serie B quando nel gennaio 2023 lo ha ingaggiato il Bari con un contratto fino al 2026.