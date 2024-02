Il brutto gesto del calciatore del Bari, che ha colpito al petto un raccattapalle del Sudtirol Il difensore del Bari Emmanuele Matino nei minuti di recupero del match di Serie Bon il Sudtirol ha rifilato una spinta a un raccattapalle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Un brutto gesto si è visto nei minuti di recupero del match tra Sudtirol e Bari, valido per la 26ª giornata di Serie B. Le immagini delle telecamere hanno immortalato il colpo al petto del difensore Emmanuele Matino nei confronti di un raccattapalle, che non gli aveva restituito il pallone con lentezza. Il colpo di Matino non è stato visto però dall'arbitro Maria Ferrieri Caputi che non ha sanzionato il calciatore.

Sudtirol e Bari stanno vivendo un'annata molto diversa a quella precedente, nella quale entrambe agguantarono i playoff – obiettivi per l'altro comunque raggiungibile, seppur in modo differente, anche quest'anno. Tutte e due le società hanno cambiato allenatore, il Bari con Iachini è arrivato al terzo tecnico stagionale. Iachini ha vinto le prime due partite, ma a Bolzano ha conosciuto la prima sconfitta. Il match è stato deciso da un calcio di rigore al 60′ di Daniele Casiraghi, il capocannoniere del campionato.

Il Bari nel finale di partita ci prova, vuole raggiungere il pareggio, ma il Sudtirol si difende bene, non concede nulla e con il passare del tempo vede sempre più vicino il traguardo. Al 93′ la squadra biancorossa guadagna una rimessa laterale. Un raccattapalle forse rallenta la ripresa del gioco, il difensore Emmanuele Matino non ci sta, prova fastidio quel rallentamento e quando riceve il pallone si avvicina al ragazzino e gli rifila una manata sul petto.

Un brutto gesto, davvero, che non è costato penalità all'ex di Potenza, Parma e Latina. Perché il direttore di gara Ferrieri Caputi non ha visto e come lei anche i due assistenti di linea e il quarto ufficiale di gara. Non è da escludersi comunque che possa arrivare lo stesso la sanzione con la prova televisiva. Ma al di là di squalifiche o meno, resta il brutto gesto di Matino.