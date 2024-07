L’addestramento militare dei raccattapalle a Wimbledon, devono essere perfetti: quanto guadagnano

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Tutto deve essere meticolosamente all'altezza nel tempio di Wimbledon. Tutto deve essere perfetto, o quasi, all'All England Club in campo e fuori. Per questo c'è una attenzione massima anche alla scelta degli addetti ai lavori, e in particolare ai raccattapalle. I ragazzi e le ragazze che scorrazzano sui cambi aiutando i tennisti con il recupero delle palline sono selezionati in modo capillare, con una formazione a dir poco rigorosa, quasi militare.

Come si diventa raccattapalle a Wimbledon

Entrare a far parte del team dei ball boy e ball girl di Wimbledon, non è semplice. Questi giovani devono essere pronti ad un lavoro tutt'altro che semplice, con grande concentrazione durante le due settimane del torneo. I raccattapalle dello Slam londinese sono in tutto 250 e hanno un'età media di circa 15 anni. Ogni anno la selezione viene effettuata su circa 1000 candidati.

Viene utilizzato un criterio particolare per la scelta: 170 vengono scelti tra i 750 studenti del 9° e 10° anno di scuola, mentre gli altri 80 arrivano da quelli delle stagioni precedenti. Sono questi ultimi che devono fare anche da senatori ai primi. Vengono selezionate sei squadre da sei ragazzi per lavorare sui campi principali, e sei squadre da sei giocatori per lavorare sui campi secondari. Gli altri ruotano sugli altri impianti. La loro routine abituale è un'ora di lavoro e un'ora di riposo. In questo modo si cerca di non sovraccaricarli, facendo sì che siano sempre lucidi e scattanti.

L'addestramento militare dei raccattapalle

Come si arriva a diventare raccattapalle effettivi? Il lavoro è molto duro, con gli allenamenti che iniziano con ampio anticipo, addirittura a febbraio al Raynes Park Community Sports Ground vicino a Wimbledon a Londra. Sessioni intensive, una ogni 15 giorni, con 4 sedute nei campi al coperto poi prima di Pasqua. Da Pasqua in poi ci si sposta a Wimbledon, e si rimane lì fino a giugno, con allenamenti da due ore che vedono impegnati decine di bambini. Ritmi mostruosi, e sfiancanti per permettere ai raccattapalle di sfiorare la perfezione.

Quanto guadagnano i raccattapalle a Wimbledon

Ma quanto guadagnano i ragazzi che lavorano a Wimbledon come raccattapalle? Il compenso è di circa 200 sterline per le due settimane, ovvero quasi 240 euro. A loro sarà data in dotazione anche la divisa ufficiale che potranno mantenere fino al termine del torneo. Un ricordo speciale, dopo tanta fatica.