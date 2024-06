video suggerito

Matija Sarkic muore a soli 26 anni: era stato nominato MVP contro il Belgio solo 10 giorni prima Dramma nel mondo del calcio per l’improvvisa morte del portiere 26enne Matija Sarkic, nazionale montenegrino e titolare nel Millwall in Championship. Vano ogni tentativo di salvarlo, si indaga sui motivi del malore improvviso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Dramma e lutto nel mondo del calcio con l'improvvisa e al momento inspiegabile morte di Matija Sarkic, portiere di 26 anni nazionale del Montenegro e giocatore del Millwall. La morte è avvenuta in un appartamento nella città di Budva, quando gli amici hanno chiamato i soccorsi alle prime luci dell'alba: il pronto intervento non è servito a salvarlo. Si indaga sul motivo del decesso.

La morte improvvisa di Sarkic, vani i tentativi di soccorrerlo

I media montenegrini parlano di un malore improvviso durante la notte, con la richiesta immediata dei soccorsi da parte degli amici che si trovavano con il 26enne. Purtroppo ogni tentativo di salvare Sarkic è risultato vano e attorno alle 6.30 di sabato 15 giugno è stato dichiarato morto. Sul posto è intervenuta anche la polizia per capire la dinamica del decesso le cui cause sono ancora al vaglio di inquirenti e medici. Immediate le note di cordoglio davanti alla tragedia della scomparsa di un ragazzo di soli 26 anni: "Tutti nel club mandano il loro amore e le condoglianze" ha comunicato il suo club d'appartenenza, il Millwall formazione della Championship inglese "sia alla famiglia di Matija e ai suoi amici in questo momento immensamente triste. La società non rilascerà ulteriori commenti e chiede il rispetto della privacy di Matija".

Chi era Matija Sarkic, nazionale montenegrino e titolare nel Millwall

Matija Sarkic, 26 anni, era da tempo il portiere titolare della nazionale del Montenegro e aveva concluso l'ultima stagione tra i pali del Millwall in Championship, il secondo campionato inglese. Il giocatore nato a Grimsby, in Inghilterra, aveva iniziato la sua carriera nella squadra belga dell'Anderlecht prima di trasferirsi all'Aston Villa nel 2015, dove è stato successivamente ceduto in prestito al Wigan Athletic, all'Havant & Waterlooville e poi al Livingston. Passato nel 2020 al Wolverhampton, Sarkic è stato poi ceduto in prestito allo Shrewsbury Town, Birmingham City e Stoke City prima passare al Millwall.

L'ultima partita giocata, l'amichevole contro il Belgio da MVP

Sarkic aveva deciso di difendere i colori del Montenegro, Paese di origine del papà, e non più tardi di dieci giorni fa ha giocato la sua, purtroppo ultima, partita nell'amichevole persa dal Montenegro 2-0 contro il Belgio in cui era stato nominato miglior giocatore in campo al termine di una prestazione da nove parate che non erano servite a evitare la sconfitta, ma di certo a confermare la sua caratura di portiere internazionale.