L'ex centrocampista di Parma, Inter e Lazio Matias Almeyda è il nuovo Commissario Tecnico del Cile, che cercherà di portare ai Mondiali. La notizia è stata anticipata dal quotidiano ‘Olé'. Almeyda è stato preferito al navigato Pekerman, a Sebastian Beccacece e Hernan Crespo, ex compagno di Almeyda e fresco vincitore della Copa Sudamericana, e pare pure all'ex c.t. dell'Italia Donadoni.

Almeyda verso la panchina del Cile

Il Cile ha iniziato male le Qualificazioni ai Mondiali del 2022, non c'è stato un gran ricambio generazionale e l'ex tecnico Rueda non è riuscito a incidere. Nel mezzo delle Qualificazioni Rueda ha salutato tutti ed è diventato il c.t. della Colombia, che per problemi di spogliatoio ha esonerato Carlos Queiroz. La federcalcio cileno si è presa del tempo e ha scelto il nuovo selezionatore. Nel mirino c'erano tanti tecnici argentini, dopo l'azzeccata scelta di Sampaoli (che però all'Argentina ha fatto malissimo), il ballottaggio è stato vinto da Almeyda, che da giocatore era famoso per il suo carattere forte, mentre ora è uno di quegli allenatori che prediligono il bel gioco.

La carriera da calciatore e allenatore di Almeyda

Matias Almeyda è stato un eccellente calciatore, nato nel 1973, ha esordito con il River Plate, cinque stagioni ricche di successi, poi è passato al Siviglia. Una sola stagione in Spagna prima di sbarcare in Italia. Tre annate con la Lazio, nel 2000 vinse uno storico scudetto. Giocatore importante per Eriksson, in Italia ha vestito anche le maglie di Parma, Inter e Brescia. Poi il West Bromwich, un passaggio in Cile da calciatore, un'esperienza in Norvegia prima di chiudere con il River Plate. Da allenatore ha iniziato con il River, poi è passato al Banfield prima di andare in Messico con il Chivas e negli Stati Uniti, è ancora l'allenatore dei San José Earthquakes.