Mateta esce in barella dopo l'intervento killer del portiere: il coro dei tifosi del Millwall è vergognoso Cori vergognosi dei tifosi del Millwall durante la sfida di FA Cup contro il Crystal Palace mentre l'attaccante avversario Jean-Philippe Mateta usciva in barella e con l'ossigeno dopo aver ricevuto un calcio alla testa dal portiere ospite: "Lasciatelo morire"

A cura di Michele Mazzeo

Momenti di grande paura si sono vissuti dopo appena 8 minuti di gioco della sfida valida per gli ottavi di finale della FA Cup tra Crystal Palace e Millwall quando l'attaccante dei padroni di casa Jean-Philippe Mateta è rimasto per diversi minuti a terra dopo essere stato colpito alla testa da un intervento killer del portiere avversario Roberts (espulso dall'arbitro Oliver solo dopo l'intervento del VAR). Il 27enne francese è stato poi trasportato fuori dal terreno di gioco in barella con tanto di ossigeno per poi essere portato in ambulanza nel più vicino ospedale dove sarà ricoverato per tenere sotto controllo il trauma cranico rimediato sul terreno di gioco del ‘Selhurst Park' di Londra.

Mentre tutti i tifosi di casa avevano il fiato sospeso per capire quali fossero le condizioni del proprio calciatore, sugli spalti i supporter della squadra ospite hanno dato invece vita ad un vergognoso coro, tanto deprecabile da far passare addirittura in secondo piano il tremendo intervento del loro portiere. "Lasciatelo morire. Lasciatelo Morire" recitava infatti l'irrispettoso coro dei tifosi del Millwall rivolto ai soccorritori che stavano facendo di tutto per aiutare lo sfortunato giocatore del Crystal Palace.

Cori che il resto degli spettatori presenti nell'impianto londinese ha cercato di stigmatizzare e sovrastare accompagnando l'uscita dal campo di Jean-Philippe Mateta con scroscianti applausi. Cori che quasi certamente saranno oggetto d'indagine da parte della Federcalcio inglese così come quelli rivolti, sempre dai supporter del Millwall durante il match contro il Crystal Palace, nei confronti del Chelsea e dell'ex Blues (passato in prestito alle Eagles nell'ultima sessione di calciomercato invernale) Ben Chilwell.

Buone notizie sono arrivate invece qualche ora dopo che il calciatore è stato ricoverato in ospedale. Lo stesso Mateta ha infatti rassicurato tutti postando una storia sul proprio profilo Instagram: "Grazie a tutti per i vostri gentili messaggi. Sto bene. Spero di tornare molto presto. E più forte che mai. Bravi ragazzi per l'ottimo lavoro di oggi. Vi voglio bene" ha infatti scritto il calciatore congratulandosi anche con i propri compagni di squadra per la vittoria per 3-1 e il passaggio del turno messo in bacheca dopo la sua uscita dal campo.