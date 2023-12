Masiello non giocherà Bari-Sudtirol: il club ha deciso di fargli saltare la trasferta in Puglia Andrea Masiello non giocherà Bari-Sudtirol in programma sabato 9 dicembre alle ore 14:00. Il difensore non prenderà parte alla trasferta in Puglia contro la sua ex squadra dopo la decisione presa dal suo club.

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Masiello non giocherà Bari-Sudtirol in programma sabato 9 dicembre alle ore 14:00. Secondo quanto riferisce Sky il difensore non partirà e dunque non sarà convocato per la trasferta in Puglia saltando così per il secondo anno di fila la partita del San Nicola. Una decisione presa dalla società tirolese probabilmente per tutelare il giocatore da ogni possibile problema. Sicuramente non la gara ideale, anche a livello mentale, da far giocare a Masiello dopo la vicenda che lo riguarda da vicino. Masiello infatti non ha più messo piede a Bari dalla squalifica per il caso calcioscommesse nel 2011.

Masiello era difensore di quel Bari e si rese protagonista di un autogol nel derby contro il Lecce. Un fatto gravissimo che ancora fa male ai tifosi di fede biancorossa che di certo non gli avrebbero riservato un'accoglienza con i fiocchi domani. Masiello si pensava che inizialmente potesse essere squalificato a seguito dell'ammonizione subito nel finale della gara col Como. E invece il difensore è entrato in diffida dopo quel giallo come evidenziato dal comunicato del Giudice Sportivo. Nonostante sia disponibile quindi, non partirà per la Puglia.

Masiello ammonito durante la partita col Parma.

Entrambe le squadre sono al momento a metà classifica e cercano punti importanti per non farsi risucchiare nella zona retrocessione sperando magari anche di recuperare qualche posizione per mirare alle zone playoff. Per il momento però l'obiettivo è iniziare a centrare qualche vittoria e per il Sudtirol l'impresa sarà ardua anche perché dovrà farla senza lo stesso Masiello, giocatre con maggiore esperienza in squadra. Il giocatore di fatto rimarrà a Bolzano questo weekend rimandando il suo rientro alla prossima sfida interna del Sudtirol.

Masiello in questa stagione ha accumulato 15 presenze in campionato e una in Coppa Italia. In Serie B ha dunque giocato tutte le partite da inizio stagione partendo sempre dal primo minuto senza mai essere sostituito o partire dalla panchina. Un giocatore fondamentale nello scacchiere tattico di Bisoli che dopo l'esonero adesso ha lasciato spazio al momento a Federico Valente che nella scorsa estate aveva assunto l’incarico di allenatore della formazione Primavera.