Marco Baroni nuovo allenatore della Lazio, è ufficiale: Lotito punta sull’ex Verona dopo Tudor Marco Baroni è il nuovo allenatore della Lazio. Il club biancoceleste ha ufficializzato l’ingaggio del tecnico che nell’ultima stagione in Serie A ha portato il Verona alla salvezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Marco Baroni è il nuovo allenatore della Lazio. Il club biancoceleste ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico che nell'ultima stagione in Serie A ha portato il Verona alla salvezza. Sui canali ufficiali della società la breve nota che di fatto annuncia l'inizio del nuovo progetto tecnico della Lazio: "La S.S. Lazio comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della Prima Squadra a Marco Baroni. Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al club biancoceleste con un contratto pluriennale.

A Baroni il benvenuto nella Capitale e l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la famiglia biancoceleste". Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani hanno così puntato su Baroni dopo l'addio a Igor Tudor. Uno strappo di fatto col tecnico croato che si è dimesso dopo le frizioni sulle scelte di mercato con la società. Un'avventura terminata solo dopo tre mesi dal suo arrivo al posto di Maurizio Sarri che aveva lasciato la squadra a marzo. Baroni era seguitissimo da Cagliari, Monza e Udinese ma alla fine ha deciso di accettare la Lazio iniziando una nuova e stimolante avventura.

Baroni nuovo allenatore della Lazio: contratto pluriennale per lui

Baroni ha colpito la Lazio specie dopo l'impresa di salvare quest'anno il Verona che sembrava ormai spacciato a seguito della rivoluzione di mercato fatta a gennaio. Il tecnico ex Lecce, che con i salentini nella stagione 2022/2023 aveva centrato un'altra clamorosa salvezza, guiderà la Lazio in quella che sarà la sua prima grande esperienza da allenatore in una piazza così importante. Prima di Verona e Lecce il tecnico aveva allenato Siena, Cremonese, Lanciano Pescara, Novara, Benevento, Frosinone, ancora Cremonese, Reggina e poi appunto Lecce e Verona.

Le cifre dell'ingaggio di Baroni con la Lazio

L'accordo tra la Lazio e Marco Baroni era già stato trovato venerdì scorso, quando l'allenatore toscano era stato presente a Formello, nel centro sportivo dei biancocelesti, ricevuto dal direttore sportivo Fabiani che ha così potuto concludere ogni dettaglio sull'accordo. L'intesa tra le due parti è stata quindi trovata su un contratto biennale con possibilità di inserire un terzo anno supplementare con un ingaggio da a 1,5 milioni a stagione.