Arriva dal mondo del calcio uno degli omaggi più suggestivi a Raffaella Carrà, morta a 78 anni a causa di una malattia con la quale stava lottando da qualche tempo. Dalla Spagna, per la precisione, una sorta di seconda casa per l'artista amatissima anche dal popolo iberico. Nel giorno di Italia-Spagna, semifinale degli Europei, la prima pagina di Marca, uno dei quotidiani sportivi di riferimento in Spagna, è dedicata a Raffaella Carrà. Non viene nominata direttamente, ma il titolo a tutta pagina è uno dei suoi versi più celebri: "Que fantastica esta fiesta". Il ritornello di ‘Fiesta', brano del 1977 ancora oggi popolarissimo. Ulteriore testimonianza di un mito senza confini e senza tempo.

La Spagna e il calcio, due delle grandi passioni di Raffaella Carrà, che con lo sport più popolare al mondo ha sempre avuto un rapporto speciale. Tifosa della Juventus, club tra i primi a dedicarle un ricordo, ha vissuto un'amicizia speciale con Diego Armando Maradona, che scelse proprio il palcoscenico di Carramba per il suo ritorno in Italia a diversi anni dalla fuga da Napoli. La sua squadra spagnola di riferimento era il Real Madrid, una simpatia non paragonabile alla fede più profonda per la Juventus. Nel 2017, quando le due squadre si affrontarono in finale di Champions League, se la cavò in maniera diplomatica: "Speriamo solo che possa essere una bella partita, mucha suerte a entrambe le squadre". Una sorta di derby, così come lo sarà Italia-Spagna, semifinale degli Europei a Wembley. Idealmente l'omaggio del mondo del calcio ad un'artista indimenticabile, oltre ogni confine. Una "fantastica fiesta", come avrebbe detto lei.