La morte di Diego Armando Maradona continuerà ancora ad essere un argomento di primo piano. L'addio al campione, il più grande fenomeno del calcio di tutti i tempi, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti gli amanti di questo sport. E mentre i tanti tifosi sparsi in tutto il mondo piangono ancora la dipartita del Diez, in famiglia a tenere banco è ancora la questione relativa alla pesante eredità lasciata dal Pibe de Oro.

Al centro della disputa, in questo momento, un costosissimo anello con un diamante blu incastonato, che Maradona indossava anche quando allenava il Gimnasia. È stato valutato 300mila euro, ma in questo momento, del prezioso anello, non c'è traccia. Una questione che si è infiammata con il passare delle ore anche per via del tweet di Gianinna Maradona che ha scritto: "Se mi uccidono cercando un anello che non ho, sono tutti complici". L'agghiacciante messaggio della figlia del Diez che getta ancora misteri sullo spinoso argomento.

La storia dell'anello di Maradona con il diamante blu

Era l'anello preferito di Diego Armando Maradona che lo indossava anche durante gli allenamenti del Gimnasia. Un gioiello di rara bellezza che il Pibe de Oro aveva ricevuto in regalo nel 2018, in Bielorussia, quando fu nominato presidente onorario della Dinamo Brest. Un gioiello dal valore di 300mila euro con un diamante blu incastonato. El Diez lo portava all'anulare della mano destra e da quell'anello non se n'è mai separato. "Ho firmato il miglior contratto della mia vita" disse Diego in quell'occasione. Per dare lustro all'immagine del club, la Dinamo Brest non badò a spese. Maradona ricevette un bel po' di soldi per 3 anni beneficiando anche di un fuoristrada e appunto di quell'anello da 300 mila euro.

Oggi quell'anello è al centro di un'aspra contesa familiare. I media argentini hanno dichiarato che il gioiello si trovasse nella cassaforte che Maradona aveva sotto il letto in cui era deceduto. Su quest'ultimo punto, ad accendere il dibattito, ci ha pensato Mario Baudry, avvocato dell'ultimogenito di Maradona, Dieguito Fernando, e compagno di Veronica Ojeda. Budry ha dichiarato di avere una chat con Monona (la cuoca) che rivela la persona a cui ha consegnato l'anello, con tanto di riprese dell'assistente di Diego, dove si vede che lo mette in macchina una delle due figlie.

"Si tratta di Gianinna". Quest'ultima ha reagito in malo modo a queste dichiarazioni e ha riversato su Twitter tutta la sua rabbia per quanto affermato. La secondogenita di Maradona ha pubblicato un tweet durissimo: "Se mi uccidono cercando un anello che non ho, sono tutti complici". L'ennesimo capitolo di una bufera in casa Maradona che ancora non riesce a placarsi.