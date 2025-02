video suggerito

Mapi León perde la testa e palpeggia un’avversaria: abusi durante il derby di Barcellona femminile Brutte scene nel derby del calcio spagnolo femminile tra Espanyol e Barcellona, con una giocatrice ospite protagonista di un gesto tutt’altro che edificante. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultima giornata del massimo campionato di calcio femminile spagnolo è stato contraddistinto da un brutto episodio. La cornice è stata quella della sfida tra l'Espanyol e il Barcellona, con protagonista la giocatrice ospite Mapi León che si è lasciata andare durante una dinamica di gioco con l'avversaria Daniela Caracas. Un contatto galeotto, che ha spinto la società biancoblu a prendere una posizione forte a sostegno della propria giocatrice.

Calciatrice palpeggia l'avversaria in Spagna

La situazione in questione si è verificata in occasione di un calcio d'angolo con le due giocatrici che si sono ritrovate faccia a faccia, in marcatura. Caracas ha cercato di intimorire la giocatrice del Barcellona rifilandole una poderosa spallata nel tentativo di allontanarla. Mapi León inizialmente sorpresa dall'atteggiamento della rivale, ha iniziato a guardarla minacciosamente e poi con la mano sinistra ha toccato velocemente e provocatoriamente le sue parti intime.

La calciatrice dell'Espanyol non ha reagito e tutto si è concluso con un duello tutto fisico durante gli sviluppi del corner. La scena però non è rimasta inosservata e ha spinto il club di Caracas a prendere provvedimenti. Una presa di posizione forte, palesata attraverso un lungo comunicato diramato sui social.

Il comunicato dell'Espanyol sul brutto gesto di Mapi León

Oltre a condannare il gesto di María Pilar León, l'Espanyol ha messo i propri avvocati al servizio della propria tesserata nel caso in cui volesse intraprendere azioni legali contro la grande ex: "Da parte dell'RCD Espanyol de Barcelona, ​​vogliamo esprimere il nostro totale malcontento e la nostra condanna per gli eventi accaduti domenica scorsa, durante il derby giocato al CE Dani Jarque tra l'RCD Espanyol e l'FC Barcelona. Si tratta di un'azione che consideriamo inaccettabile e che non deve passare inosservata.

Durante un'azione di gioco durante la partita, la giocatrice del Barcellona María Pilar León, coinvolta in una colluttazione con la nostra giocatrice Daniela Caracas, ha fatto un gesto che ha violato la privacy della nostra giocatrice. Sebbene Caracas non fosse in grado di reagire in quel momento a causa dell'impatto della situazione si è resa poi conto di quanto accaduto e della gravità del gesto, ma scelse di non reagire con rabbia per evitare sanzioni disciplinari e danni alla squadra.

Oltre a quanto accaduto in campo, c'è stata anche la spiacevole reazione sui social, dove il nostro giocatore è stato bersaglio di insulti da centinaia di profili. Siamo preoccupati che, anziché concentrarsi sull'atto in sé, parte dell'attenzione dei media sia stata distolta da altre questioni estranee alla gravità dell'azione.

Noi dell'RCD Espanyol difendiamo le nostre giocatrici e condanniamo qualsiasi atto che minacci l'integrità delle calciatrici in campo. Crediamo fermamente nel rispetto e nella sportività come valori fondamentali del calcio e ci auguriamo che questo tipo di situazioni vengano trattate con la serietà che meritano. Inoltre, abbiamo messo a disposizione della nostra giocatrice i servizi legali del Club qualora volesse intraprendere un'azione legale".