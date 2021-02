È arrivato il provvedimento degli Giudice sportivo nei confronti di Manuel Lazzari. L'esterno della Lazio è stato squalificato per un turno con la prova tv dal Giudice sportivo per la bestemmia nell'ultima sfida di campionato tra l'Inter e la Lazio. Le immagini parlano chiaro e non lasciano dubbi sulle parole dell'ex SPAL, infuriato con la sua panchina proprio davanti a quarto uomo e guardalinee.

(in aggiornamento)