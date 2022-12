Manolo Portanova condannato a 6 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo su una studentessa Il calciatore del Genoa è stato condannato a 6 anni di reclusione dal tribunale di Siena per violenza sessuale di gruppo. Manolo Portanova è stato condannato insieme allo zio, mentre un terzo indagato è stato rinviato a giudizio.

A cura di Alessio Morra

Il calciatore del Genoa Manolo Portanova, 22 anni, è stato condannato a 6 anni di reclusione dal tribunale di Siena per violenza sessuale di gruppo avvenuta nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021 ai danni di una ragazza romana. Condannato anche lo zio del centrocampista, Alessio Langella (di 23 anni), mentre Alessandro Cappiello (di 25 anni) è stato rinviato a giudizio. Nell'indagine è coinvolto anche un quarto ragazzo, che all'epoca dei fatti di 17 anni, giudicato dal Tribunale dei Minori di Firenze.

La sentenza è arrivata oggi, emessa dal Tribunale di Siena la sentenza al termine del rito abbreviato, chiesto dall'avvocato di Portanova, Gabriele Bordoni. Il gup Ilaria Cornetti ha accolto tutte le accuse del pm Nicola Marini. Il calciatore è dovrà pagare anche un risarcimento di 100 mila euro alla ragazza, 20 mila alla madre e 10 mila euro all'associazione parte civile Donna.

Manolo Portanova ha disputato 43 partite con la maglia del Genoa, 2 i gol.

Portanova, che era in aula al momento della sentenza con gli altri imputati, si è sempre dichiarato innocente. Questa brutta vicenda risale alla notte tra il 30 e il 31 maggio 2021, quando, secondo la ricostruzione portata avanti dagli investigatori, Portanova, con Langella, Cappiello e un quarto ragazzo minorenne (all'epoca) avrebbe incontrato la ragazza in un appartamento non lontano da Piazza del Campo a Siena.

Leggi anche La campionessa americana vive un incubo: ai lavori forzati in un luogo sconosciuto della Russia

Il calciatore e la studentessa erano in contatto da qualche tempo e quella sera si sono incontrati in una festa. Portanova e la studentessa, assistita dall'avvocato Jacopo Meini, erano rimasti da soli in una stanza di quell'appartamento, dove poi il gruppetto di amici ha abusato della ragazza. La scena sarebbe stata anche ripresa da qualcuno di loro.

Manolo Portanova ha giocato anche con l’Italia Under 21.

La giovane nei giorni successivi ha denunciato l'accaduto alla Polizia e velocemente sono partite le indagini. Portanova, il 10 giugno 2021, era finito ai domiciliari, dopo un mese era tornato in libertà e nello scorso campionato ha giocato regolarmente con il Genoa. Lo scorso settembre il legale del calciatore aveva chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato. Il legale del calciatore presenterà ricorso in appello.

Manolo Portanova in questa stagione ha disputato 12 partite in Serie B con il Genoa.

La carriera. Manolo Portanova è un calciatore classe 2000, figlio di Daniele ex difensore, inizia la sua carriera con le giovanili della Lazio, nel 2017 passa alla Juventus, con i bianconeri gioca con la squadra della Primavera, il Viareggio e la Youth League. Con Allegri fa il suo esordio in Serie A, poi con Pirlo saggia il campo in Serie A (2 presenze) e in Coppa Italia, nel mercato invernale del 2021 passa al Genoa, con cui ha disputato 43 partite e segnato 2 gol. 12 le partite disputate in Serie B nel 2022-2023.