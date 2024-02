Manolas si emoziona davanti a un piccolo tifoso della Salernitana deluso: “Ti faccio una promessa” Kostas Manolas è stato protagonista dell’emozionante gesto nei confronti di un tifoso della Salernitana che gli chiedeva di restare anche in Serie B. La risposta del greco è una promessa speciale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kostas Manolas è stato la ciliegina sulla torta della campagna acquisti di gennaio fatta da Walter Sabatini con l'intento di centrare la seconda impresa salvezza della Salernitana. Gli arrivi del greco e di altri giocatori d'esperienza come Boateng non ha però ancora giovato ai granata che si trovano ultimissimi in classifica di Serie A. Le sconfitte interne contro Empoli e Monza hanno praticamente gettato nello sconforto una parte della tifoseria ormai rassegnata alla retrocessione in Serie B. Un'altra invece, crede ancora nel secondo miracolo dopo quello del 2021/2022.

Una salvezza incredibile ancora impressa nella mente del popolo granata. Ma quella speranza evidentemente è ancora viva anche in alcuni giocatori della Salernitana come lo stesso Manolas. Contro l'Udinese nel prossimo match salvezza alla Dacia Arena la squadra di Liverani si gioca tutto e il greco di certo non vuole mollare adesso. L'ha fatto capire anche a un piccolo tifoso dei granata che al centro sportivo della Salernitana ha chiesto a Manolas se rimarrà anche in Serie B, il greco si emoziona: "Non ti preoccupare, ti faccio una promessa".

Manolas in azione durante Salerntiana-Monza.

L'episodio, confermato dalla società, e riportato da ‘Zerottonove' racconta davvero la bellezza di questo sport: "Manolas, mi devi promettere che resti a Salerno anche in Serie B". Sono le parole di un bambino, che era stato invitato dalla società granata al centro sportivo Mary Rosy per consolarlo dopo la sua forte delusione durante Salernitana-Monza. Era l'unico presente – oltre a squadra e società – alla ripresa degli allenamenti dopo quella ennesima batosta. Manolas, sorpreso ed emozionato, si avvicina al piccolo e gli dà una risposta che è un'iniezione di fiducia fondamentale.

Leggi anche Boateng sorprende tutti alla Salernitana: si presenta parlando in dialetto campano

Il piccolo con il cuore pieno di speranza aspetta le parole del greco che di certo non è banale, anzi: "Non ti devi preoccupare, non me lo chiedere, perché noi restiamo in Serie A". Segnale forte di quanto ancora, nonostante una salvezza che appare lontanissima, il greco punti al risultato più inaspettato fino a questo momento. Poi lo stesso difensore chiede notizie del magazziniere e ordina una maglia in regalo per il bambino, dicendo: "Questa la pago io".