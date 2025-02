video suggerito

Mané non segna da nove partite, Cristiano Ronaldo gli cede il rigore: fa un appello ai tifosi Mané si sblocca dopo un lungo digiuno da gol grazie all’aiuto di Cristiano Ronaldo. I tifosi lo fischiano, ma il portoghese fa un gesto importantissimo. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Al-Nassr torna a vincere in campionato e salva la panchina di Stefano Pioli, ma ancora una volta la scena è tutta di Cristiano Ronaldo. Contro l'Al-Wahda non poteva mancare il gol del portoghese che continua a registrare numeri impressionanti, ma negli ultimissimi minuti della partita rifiuta l'occasione di poter segnare la doppietta personale: al 99′ si conquista un calcio di rigore, che ovviamente spettava a lui battere secondo le regole imposte dalle gerarchie, ma incredibilmente decide di cedere il pallone a Sadio Manè tra l'incredulità di tutto il pubblico.

Il senegalese non segnava da nove partite ed era entrato in un digiuno da gol molto preoccupante. E il modo migliore per permettergli di sbloccarsi è stato quello di metterlo sul dischetto, una mossa che in realtà non ha fatto piacere ai tifosi che hanno cominciato a fischiarlo. L'ex Liverpool non ha fallito, ha firmato il 2-0 e ha ricevuto la benevolenza di CR7 che ha incitato tutte le persone presenti sugli spalti a festeggiare nonostante qualche mugugno.

Cristiano Ronaldo cede il rigore a Mané

L'occasione di segnare la doppietta e di fornire nuovo materiale alle statistiche era ghiotta, ma il portoghese ha deciso di mettere la squadra davanti a ogni cosa. C'erano stati un po' di problemi per l'Al-Nassr di recente e addirittura la posizione di Pioli sembrava in bilico: serviva un vittoria importante per riportare serenità a tutto l'ambiente e ritrovare l'equilibrio e ci ha pensato proprio Cristiano Ronaldo a rimettere le cose a posto. Al 48′ ha segnato il primo gol, ma alla fine dell'interminabile recupero ha scelto di non battere il calcio di rigore che si era guadagnato.

Il pallone è stato consegnato nelle mani di Mané che in quel momento stava attraversando un periodo difficile. L'attaccante non segnava da 9 partite e il digiuno era destinato ad allungarsi, ma grazie al suo compagno di reparto la maledizione è stata spezzata: il senegalese si è presentato dal dischetto, ha segnato ricevendo qualche fischio ma alla fine Cristiano Ronaldo ha chiesto ai tifosi di applaudirlo mentre lo ha raggiunto per festeggiare insieme. Un gesto decisamente importante che riporta serenità all'interno del club dopo settimane di polemiche.