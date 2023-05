Mancosu segna da metà campo: intuizione e tecnica, quando calcia sa già che la palla finirà in gol Marco Mancosu firma una vera e propria magia sul finire del primo tempo di Perugia-Cagliari con un fantastico gol da centrocampo.

A cura di Vito Lamorte

Il Cagliari ha dominato in lungo e in largo nell'anticipo della 36a giornata di Serie B in casa del Perugia. Il primo tempo si è concluso sul 3-0 per i sardi e a metterci la ciliegina sulla torta ci ha pensato Marco Mancosu pochi minuti prima dell'intervallo. I sardi erano già sul doppio vantaggio allo stadio Renato Curi, grazie ai gol di Gianluca Lapadula e Paulo Azzi, e poco prima del fischio finale ci ha messo lo zampino anche il talentuoso centrocampista che ha battuto il portiere avversario segnando dalla sua metà campo.

Il forte calciatore sardo ha sfruttato il posizionamento del portiere Gori, appena entrato al posto di Furlan, e dopo aver dato un'occhiata a tutto quello che aveva davanti ecco che arrivata l'idea: si tratta di un mix di intuizione e tecnica, perché quando calcia Mancosu sa già che la palla finirà in gol. Appena slancia la gamba e la colpisce come vuole, deve aspettare solo che termini la sua corsa in fondo alla rete.

Il centrocampista rossoblù aveva servito un Lapadula con l'esterno e tutto sembrava apparecchiato per una ripartenza veloce della squadra di Claudio Ranieri: Mancosu, però, ha un'idea diversa e dopo aver guardato Gori fuori dai pali prende la decisione più incredibile.

Calcia da oltre 50 metri e infila la palla sotto la traversa, facendo esplodere l'intera panchina del Cagliari, che è entrata in campo per abbracciare il numero 5 sardo.

Nella seconda parte di match il Cagliari si è portato sul 5-0 grazie ai gol segnati da Kourfalidis e ancora da Lapudala, gestendo la situazione fino al fischio finale senza troppi problemi.

I sardi si candidano per recitare un ruolo da protagonisti ai play-off visto che è impossibile arrivare alla promozione diretta: la squadra di Claudio Ranieri sarà un cliente durissimo per chiunque nella post-season.