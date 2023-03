Mancini esclude ancora Pafundi, anche Lorenzo Pellegrini fuori dai convocati per Malta-Italia Il c.t. ha escluso quattro calciatori dall’elenco dei convocati per Malta-Italia. A sorpresa sono fuori il giovane Simone Pafundi e soprattutto Lorenzo Pellegrini. Sono rimasti a casa Barella e Bonucci.

A cura di Alessio Morra

Roberto Mancini ha dovuto sfoltire l'elenco dei convocati. Perché sono 23 quelli che possono essere messi nella lista per la partita di Qualificazioni agli Europei con Malta. Così come aveva fatto contro l'Inghilterra ha depennato dall'elenco il giovanissimo Pafundi, ma è fuori pure Lorenzo Pellegrini. Non sono proprio partiti alla volta di Malta Barella e Bonucci. Quattro quindi in definitiva gli esclusi di Mancini.

La rotazione era senz'altro prevista. Considerati i due impegni ravvicinati e il fatto che Malta non è l'Inghilterra. Frattesi e Grifo, fuori per la sfida di Napoli, sono saliti definitivamente a bordo. Resta fuori invece Simone Pafundi, talento dell'Udinese classe 2006. Rispetto all'Inghilterra sono fuori pure Bonucci e Barella, che non sono proprio partiti. Lo juventino dovrà stare fuori un paio di settimane, l'interista invece è tornato a casa per una botta subita contro gli inglesi.

Fuori anche Wladimiro Falcone, portiere del Lecce che ha rimpiazzato gli infortunati Vicario e Provedel, il centrale del Torino Buongiorno e soprattutto Lorenzo Pellegrini, autore di un assist giovedì scorso. Nessun allarme però per il calciatore della Roma che ha bisogno di riposare. Non sarà tra i titolari, ma è con la squadra.

Leggi anche I migliori calciatori argentini che possono essere convocati dall'Italia dopo Retegui

I convocati di Mancini per Malta-Italia

Portieri : Donnarumma, Meret, Carnesecchi

: Donnarumma, Meret, Carnesecchi Difensori: Di Lorenzo, Toloi, Spinazzola, Darmian, Emerson Palmieri, Scalvini, Acerbi, Romagnoli.

Di Lorenzo, Toloi, Spinazzola, Darmian, Emerson Palmieri, Scalvini, Acerbi, Romagnoli. Centrocampisti: Verratti, Jorginho, Pessina, Cristante, Frattesi, Tonali.

Verratti, Jorginho, Pessina, Cristante, Frattesi, Tonali. Attaccanti: Grifo, Scamacca, Gnonto, Berardi, Politano, Retegui.

Mancini non rinuncia a una serie di titolarissimi e nemmeno a Retegui. Promossi dall'inizio Gnonto, che indosserà la maglia numero 10, e Politano in attacco, Tonali e Cristante a metà campo. In difesa chance per Romagnoli e Scalvini.

La probabile formazione dell'Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Spinazzola; Cristante, Verratti, Tonali; Politano, Retegui, Gnonto. All. Mancini