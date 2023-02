Manchester United-Newcastle in finale di Carabao Cup, dove vederla in TV e streaming: le formazioni Manchester United-Newcastle è la finale di Carabao Cup 2023. Fischio d’inizio oggi domenica 26 febbraio con diretta TV e streaming su DAZN. Le ultime notizie sulle formazioni.

A cura di Marco Beltrami

Manchester United-Newcastle è la finale della Carabao Cup 2023. Oggi domenica 26 febbraio alle ore 17.30 le squadre di ten Hag e di Eddie Howe si affrontano in gara secca per vincere il torneo della coppa di Lega. La squadra vincitrice potrà avere un posto nella prossima Conference League a meno che non conquisti poi l'accesso alle coppe tramite la Premier. Lo United e il Newcastle sono terza e quinta in campionato, separate da 8 punti anche se i bianconeri hanno una partita da recuperare. Lo United va a caccia della sua quinta Carabao Cup, mentre il Newcastle non ha mai vinto questo torneo. Diretta TV e streaming su DAZN.

Le ultime notizie sulle formazioni. Il Manchester United punterà sul solito schieramento offensivo, con i campo dal 1′ Sabitzer e Weghorst. Nessuna novità anche nel Newcastle con Howe che punta su una compagine a trazione anteriore, con Joelinton pronto a dar man forte all'attacco

Partita: Manchester United-Newcastle

Manchester United-Newcastle Dove si gioca: Stadio Wembley, Londra

Stadio Wembley, Londra Quando si gioca: domenica 26 febbraio 2023

domenica 26 febbraio 2023 Orario: 17:30

17:30 Diretta TV: DAZN

DAZN Diretta streaming: DAZN

DAZN Competizione: Carabao Cup, finale

Dove vedere Manchester United-Newcastle in diretta TV

Dove vedere in TV Manchester United-Newcastle? La finale di Carabao Cup non si potrà vedere in chiaro, ma solo in esclusiva su DAZN che ha i diritti della competizione. Basterà dunque sintonizzarsi attraverso smart TV sulla piattaforma streaming, oppure utilizzare dispositivi che permettano anche a TV tradizionali di diventare Smart.

Manchester United-Newcastle dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Manchester United e Newcastle si potrà vedere anche in streaming su dispositivi fissi e portatili. Basterà collegarsi all'app di DAZN, un servizio riservato però agli abbonati alla piattaforma streaming

Carabao Cup, le probabili formazioni di Manchester United-Newcastle

Il Manchester United scenderà in campo con il 4-2-3-1, con Weghorst di punta, e il trio formato da Rashford, Fernandes e Sancho alle sue spalle. In mediana ci sarà l'altro neoacquisto di gennaio Sabitzer, in coppia con Casemiro. Newcastle con il tridente formato da Almiron, Isak e Saint-Maximin, con Joelinton sempre pronto ad inserirsi. Le probabili formazioni:

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Sabitzer; Rashford, Fernandes, Sancho; Weghorst

Newcastle (4-3-3); Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Anderson, Longstaff, Joelinton; Almiron, Isak, Saint-Maximin